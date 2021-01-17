Sahil Güvenlik son dakika personel alımı sonuçları açıklandı mı? Sahil Güvenlik Komutanlığı yeni dönem personel memur alımı başvuru sonuçları için geri sayımda sona gelindi. Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan duyuruda personel alımı başvuru sonuçlarının 18 Ocak günü açıklanacağına yer verildi. Açıklamada başvuru sonuçlarının Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet adresi üzerinden duyurulacağına yer verildi.
SONUÇLAR AÇIKLANIYOR
Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan duyuruda personel alımı başvuru sonuçlarının 18 Ocak günü açıklanacağına yer verildi. Açıklamada başvuru sonuçlarının Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet adresi üzerinden duyurulacağına yer verildi. Alımda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:
SONUÇLAR AÇIKLANIYOR
Sahil Güvenlik Komutanlığı,
Türkiye'nin bütün sahillerinde, iç suları Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında, münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında hizmet veren silahlı bir genel kolluk kuvveti.
Osmanlı döneminde Rüsumet Emaneti adıyla kurulmuş ve 13 Temmuz 1982 tarihli ve 2692 sayılı Yasa ile özerk bir yapıya kavuşturulmuş olan Komutanlık, İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapmaktadır. Seferberlik ve savaş hallerinde, Komutanlığın Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer; kalan bölümleriyse normal görevlerine devam eder.
Komutanlığın görevi emniyet ve asayişi sağlamak, halkın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin korumak, adli kolluk görevlerini yapmak ve kanunların kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirmektir. Sahil Güvenlik personeli uçucu ve kurbağadamlar olmak üzere; subay, astsubay, uzman, öğrenci, sivil memur ve işçilerden oluşmaktadır.
Emniyet Müdürlüklerine bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlükleriyle birlikte Türkiye sahil ve denizlerinde asayiş, arama kurtarma, can ve mal güvenliğini sağlama gibi görevleri yerine getiren iki kurumdan biridir.