Milyonlarca emekli, maaşlarına zam müjdesi ile sevinmişti.
Yeni zamla birlikte 2000 öncesi emekli olan SSK'lıların maaşları 2419 TL oldu.
Memur emeklileri ise 2021 yılında 3021 TL alacak.
Peki Ocak ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?
İşte emekliye 554 TL zam müjdesi ile maaşların yatacağı tarihin detayları.
Emekliler zamlı ödemelerini almaya başlıyor.
SSK emeklileri 18-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 8.36 zammın yansıtıldığı maaşlarını ve bunun üzerinden hesaplanan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi hesabında görecek.
Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan bir SSK emeklisi, 120 lira ek ödemeyle birlikte 3 bin 120 lira alıyordu.
Şimdi hesabına maaş olarak 3 bin 250 lira, ek ödeme olarak da 130 lira yatırılacak.
Emeklinin eline 3 bin 380 lira geçecek.
Bu ay Bağ- Kur tarım emeklilerine en az bin 524 lira yatırılacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılara da en az 2 bin 419 lira ödenecek.
Ocak zammıyla en yüksek aylık ise ek ödeme dahil 554,30 lira artışla 7 bin 184 lira 68 kuruşa ulaştı.
EK ÖDEME FARKI
Kaldırılan vergi iadesinin yerine, emekli aylığı alanlar ile dul ve yetim aylığı alanlara 2008 yılından beri 'ek ödeme' yapılıyor.
Belli bir tutarın altında maaş alanlara yüzde 5, üstündekilere yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.
Memur maaş katsayısındaki artışla yüzde 5 ek ödeme için gelir sınırı yükseldi.
Ocak-Haziran döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, aylık veya geliri bin 554 lira 72 kuruştan az olanlara yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranından hesaplanacak.
Örneğin; ek ödeme hariç dul aylığı bin 560 lira olan kişiye 62,40 lira ek ödeme yapılacak.