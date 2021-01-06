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    Emekliye 554 TL zam! Emekliye zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte emekliye Ocak ayında yatacak zamlı maaşın detayları

    Yüzde 8.36’lık Ocak zammıyla ve emeklilerinin gelirinde 554 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 524, en yüksek ise 7 bin 184 lira olacak. Zamlı aylıklar bu ay hesaplara yatırılacak. İşte emekliye Ocak ayında yatacak zamlı maaşın detayları...

    Emekliye 554 TL zam

    Yüzde 8.36'lık Ocak zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 554 liraya varan artış yaşanacak.

    Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 524, en yüksek ise 7 bin 184 lira olacak. Zamlı aylıklar bu ay hesaplara yatırılacak.

    Emeklilerin geliri bu ay artıyor.

    13 milyon emeklinin Ocak zammının oranı önceki gün belli oldu.

    Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 3'lük artışı ise yüzde 4.36 enflasyon farkıyla yüzde 7.36'ya ulaştı.

    NASIL DEĞİŞECEK?


    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil maaşında yüzde 8.36 zam ile 554,30 liraya varan artış yaşanacak.

    En düşük emekli aylığı Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 524 liraya çıkarken, esnaf emeklilerinde bin 886 liradan 2 bin 44 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 419 liraya yükselecek.

    En yüksek aylık ise ek ödeme 6 bin 630 lira 38 kuruştan 7 bin 184 lira 68 kuruşa ulaşacak.

    Zamlı ödemeler bu ay yapılacak.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni aylıklarını hesaplarında görecek.

    FARK ÖDENECEK

    Memur emeklilerinde en düşük maaş ise 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıktı.

    Enflasyon verileri beklendiğinden bu ay maaşlarını zamsız olarak alan memur emeklilerine hesaplanan fark ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak tarihte ödenecek.
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    Haberler Ekonomi Emekliye 554 TL zam! Emekliye zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte emekliye Ocak ayında yatacak zamlı maaşın detayları