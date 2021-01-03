Çalışana 45 milyarlık koruma

Pandemi sonrasında Sosyal Koruma Kalkanı ile ilgili bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşlara 9 ayda yapılan destek ve yardımların 45.5 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

Sosyal Destek Programı kapsamında Faz 1 ayağında 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2 ayağında 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira Faz 3 kapsamında 1 milyon 949 bin 785 haneye 1000'er lira destek verildi.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında 2 milyon 53 bin 282 haneye 1000'er lira ödendi. Kısa Çalışma Ödeneği oarak 3 milyon 582 bin 455 çalışana 23 milyar 371 milyon 396 bin 994 lira ödendi.