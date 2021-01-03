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    Çalışana 45 milyarlık koruma

    Pandemi sonrasında Sosyal Koruma Kalkanı ile ilgili bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , vatandaşlara 9 ayda yapılan destek ve yardımların 45.5 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

    Çalışana 45 milyarlık koruma

    Pandemi sonrasında Sosyal Koruma Kalkanı ile ilgili bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşlara 9 ayda yapılan destek ve yardımların 45.5 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

    kapsamında Faz 1 ayağında 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2 ayağında 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira Faz 3 kapsamında 1 milyon 949 bin 785 haneye 1000'er lira destek verildi.

    "" kampanyası kapsamında 2 milyon 53 bin 282 haneye 1000'er lira ödendi. Kısa Çalışma Ödeneği oarak 3 milyon 582 bin 455 çalışana 23 milyar 371 milyon 396 bin 994 lira ödendi.

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