Ant Yapı İngiltere’deki 6’ncı projesine başlıyor

Uluslararası alanda en çok iş yapan 100 müteahhitten biri olan Ant Yapı, yurt dışındaki faaliyetlerine devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Rusya'nın en kalabalık üçüncü büyük şehri olan Novosibirsk'te bulunan uluslararası Tolmaçevo Havaalanı'nın inşaatına başlayan Ant Yapı, yılın son günlerinde de Londra'da lüks konut projesi Park Modern'in inşası için 100 milyon sterlin kontrat bedelli bir anlaşma imzaladı. Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, daha önce yaptıkları Belgravia Gate, Apex House, Harcourt House, 13 Eaton Place ve 20-22 Eaton Place projelerinin ardından kontratını imzaladıkları Park Modern'in kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi.
ULTRA LÜKS EVLER
Londra'da Kensington Palace Garden'a bakan ve 17 bin 650 metrekare alana sahip Park Modern, 55 apartman dairesi ve 2 adet Town-House olmak üzere toplam 57 ultra lüks konuttan oluşuyor.
ULTRA LÜKS EVLER
Londra'da Kensington Palace Garden'a bakan ve 17 bin 650 metrekare alana sahip Park Modern, 55 apartman dairesi ve 2 adet Town-House olmak üzere toplam 57 ultra lüks konuttan oluşuyor.