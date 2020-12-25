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    D’s ’tan indirim fırsatı

    D’S , da pek çok hediye seçenekleri ve sürpriz kampanyalar sunarken, yepyeni sı ile de kolaylık sağlıyor. Yılbaşına kadar mobil uygulamayı indirenlere 250 liralık alışverişinde anında 100 lira indirim fırsatı da sunuluyor. Yeni yıla girerken abartıdan uzak fakat özenli görünmek isteyen erkeklere pek çok seçenek sunan D’S Damat; pantolondan gömleğe, cekete, aksesuardan trikoya sezonun parçalarını zengin renk yelpazesi ve her bedene uygun kalıplarıyla müşterileriyle buluşturuyor.

    D’s Damat’tan indirim fırsatı

    D'S , da pek çok hediye seçenekleri ve sürpriz kampanyalar sunarken, yepyeni sı ile de kolaylık sağlıyor. Yılbaşına kadar mobil uygulamayı indirenlere 250 liralık alışverişinde anında 100 lira indirim fırsatı da sunuluyor. Yeni yıla girerken abartıdan uzak fakat özenli görünmek isteyen erkeklere pek çok seçenek sunan D'S Damat; pantolondan gömleğe, cekete, aksesuardan trikoya sezonun parçalarını zengin renk yelpazesi ve her bedene uygun kalıplarıyla müşterileriyle buluşturuyor.

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    Haberler Ekonomi D’s Damat’tan indirim fırsatı