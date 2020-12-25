D’s Damat’tan indirim fırsatı

D'S Damat, yeni yılda pek çok hediye seçenekleri ve sürpriz kampanyalar sunarken, yepyeni mobil uygulaması ile de kolaylık sağlıyor. Yılbaşına kadar mobil uygulamayı indirenlere 250 liralık alışverişinde anında 100 lira indirim fırsatı da sunuluyor. Yeni yıla girerken abartıdan uzak fakat özenli görünmek isteyen erkeklere pek çok seçenek sunan D'S Damat; pantolondan gömleğe, takım elbiseden cekete, aksesuardan trikoya sezonun parçalarını zengin renk yelpazesi ve her bedene uygun kalıplarıyla müşterileriyle buluşturuyor.