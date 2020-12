Maaşlara göre ödeme yapılıyor! Tek seferlik olarak toplam 9.299 TL alabilirsiniz! 112 gün üzerinden...

Tek seferlik olarak toplam 9.299 TL alabilirsiniz! Maaşlara göre ödeme yapılıyor! Doğum Desteği tek seferlik bir destektir. 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır. Doğum Desteği müracaatı, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk yurttaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Devlet, yaşlılık hızının çoğalması üzerine aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek için annelere 'çocuk parası', 'doğum (rapor) desteği', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma yardımı' ve 'anaokulu desteği' ismi altında katkıda bulunuyor. Bu ödemeler ise her sene çoğalıyor. Bu yardımlardan birisi olan çocuk parası, doğum yapan tüm annelere veriliyor.