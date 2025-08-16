6-10 km arası yıllık 27 bin 720 TL! Ankara'da servis ücretlerine yüzde 30 zam | İşte km bazlı aylık ve yıllık fiyat tablosu
Okulların açılmasına günler kala Ankara'da okul servisi ücretleri yüzde 30 zamla yeniden belirlendi. Ancak zam oranı servisçileri memnun etmezken, çocuğu özel okulda okuyan veliler ise kendilerinden istenen rakamların belirlenenin çok daha üstünde olduğunu söylüyor. Yeni tarifeye göre, okula 15 kilometre uzaklıktaki bir öğrenci için velilerin cebinden çıkacak ücret 32 milyon 220 bin lirayı buluyor.
