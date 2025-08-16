PODCAST CANLI YAYIN

6-10 km arası yıllık 27 bin 720 TL! Ankara'da servis ücretlerine yüzde 30 zam | İşte km bazlı aylık ve yıllık fiyat tablosu

Okulların açılmasına günler kala Ankara'da okul servisi ücretleri yüzde 30 zamla yeniden belirlendi. Ancak zam oranı servisçileri memnun etmezken, çocuğu özel okulda okuyan veliler ise kendilerinden istenen rakamların belirlenenin çok daha üstünde olduğunu söylüyor. Yeni tarifeye göre, okula 15 kilometre uzaklıktaki bir öğrenci için velilerin cebinden çıkacak ücret 32 milyon 220 bin lirayı buluyor.

Okulların açılmasına bir aydan az bir süre kala Ankara'da okul servis ücretleri belli oldu.

SERVİS ÜCRETLERİNE %30 ZAM

Yeni tarifeye göre servislere yüzde 30 oranında zam yapıldı.

VELİLER ŞİKAYETÇİ SERVİSÇİLER MEMNUN DEĞİL

Servisçiler, yapılan zammın maliyet artışlarını karşılamadığını savunarak memnuniyetsizliklerini dile getirirken, veliler ise özellikle özel okullardan talep edilen ücretlerin belirlenen tarifelerin çok üzerinde olduğundan şikayetçi.

2025-2026 eğitim-öğretim yılına ait Ankara'da km bazlı ücretler şu şekilde:

0-3 kilometre arası aylık 2 bin 420 lira, yıllık 2 bin 780 lira.

3-6 kilometre arası aylık 2 bin 670 lira, yıllık 24 bin 30 lira.

6-10 kilometre arası aylık 3 bin 80 lira, yıllık 27 bina 720 lira.

10-15 kilometre arası aylık 3 bin 580 lira, yıllık 32 bin 220 lira.

Fotoğraflar: AA ve ATV Haber