T.C.

ANTALYA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/136 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/136 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, BAYINDIR Mahalle/Köy, 1458 Ada, 16 Parsel, 6/40 arsa paylı, 520,00 m2 yüzölçümüne sahip Beş Katlı Betonarme Bina Ve Arsası nitelikli 3. KAT 9 nolu b.b. çatı arası dubleks meskenin 1/1 hissesi H.. F.. adına tescillidir. Taşınmaz tam hisseli satılacaktır.

Adresi : Bayındır Mahallesi, 327 Sokak, Sinan Apartmanı, No:12/9Muratpaşa / ANTALYA

Kıymeti : 4.300.000,00 TL- KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, KIŞLA Mahalle/Köy, 3315 Ada, 11 Parsel, 1.030,00 m2 yüzölçümüne sahip Arsa Kargir Apartman nitelikli, 8/512 arsa paylı, Zemin kat 5Nolu "Dükkan" vasıflı taşınmazın 1/1 hissesi H.. F.. adına tescillidir. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

Adresi : Kızılsaray Mahallesi, Güllük Caddesi, Toprak 2 Apartmanı, No:48/5Muratpaşa /Ant.

Kıymeti : 1.000.000,00 TL- KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 11:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Muratpaşa İlçe, KIŞLA Mahalle/Köy, 3315 Ada, 11 Parsel, 1.030,00 m2 yüzölçümüne sahip Arsa Kargir Apartman nitelikli, 8/512 arsa paylı, Zemin kat 6 Nolu "Dükkan" vasıflı taşınmazın 1/1 hissesi H.. F.. adına tescillidir. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

Adresi : Kızılsaray Mahallesi, Güllük Caddesi, Toprak 2 Apartmanı, No:48/6Muratpaşa /Ant.

Kıymeti : 1.100.000,00 TL- KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2025 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2025 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 12:10

Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 12:10

11/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02277121 #ilan.gov.tr