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    Esnaf ek tedbir bekliyor

    Esnafa yönelik açıklanan hibe destekleri ile ilgili tebliğin çıkması beklenirken işletmeleri kapalı olanlar da prim ve vergi ödemelerinin ertelenmesini istedi.

    Esnaf ek tedbir bekliyor
    Esnafa yönelik açıklanan hibe destekleri ile ilgili tebliğin çıkması beklenirken işletmeleri kapalı olanlar da prim ve vergi ödemelerinin ertelenmesini istedi. Bunun yanında özellikle servis ve taksi dolmuş esnafı da mazot desteği istiyor.

    Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı , toplam 5 milyar liralık bu desteğin esnafa nefes aldıracağını söyledi. Buna karşın esnafın biraz daha destek beklediğini ifade eden Yiğiner, "Bu şartlarda verilen desteklerden dolayı 'mıza teşekkür ediyoruz." dedi.
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    Haberler Ekonomi Esnaf ek tedbir bekliyor