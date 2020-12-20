Esnaf ek tedbir bekliyor

Esnafa yönelik açıklanan hibe destekleri ile ilgili tebliğin çıkması beklenirken işletmeleri kapalı olanlar da prim ve vergi ödemelerinin ertelenmesini istedi. Bunun yanında özellikle servis ve taksi dolmuş esnafı da mazot desteği istiyor.
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner, toplam 5 milyar liralık bu desteğin esnafa nefes aldıracağını söyledi. Buna karşın esnafın biraz daha destek beklediğini ifade eden Yiğiner, "Bu şartlarda verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz." dedi.
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner, toplam 5 milyar liralık bu desteğin esnafa nefes aldıracağını söyledi. Buna karşın esnafın biraz daha destek beklediğini ifade eden Yiğiner, "Bu şartlarda verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz." dedi.