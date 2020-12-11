İşçiye işe dönüş paketi: Aylık 1324 liralık destek sağlanıyor





İşsizlere son çalıştıkları işyerinin kapısı torba yasa ile açıldı. İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile SGK'ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira (aylık bin 324 lira) destek verilecek.