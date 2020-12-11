İşçiye işe dönüş paketi: Aylık 1324 liralık destek sağlanıyor

İşsizlere son çalıştıkları işyerinin kapısı torba yasa ile açıldı. İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile SGK'ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira (aylık bin 324 lira) destek verilecek.
İşverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise günlük 34,34 lira destek sağlanacak.
KAYITDIŞI ÇALIŞANA SİGORTA İMKANI
Bu düzenleme, işsiz kalanların yanı sıra, sigortasız çalıştırılanlara yönelik de önemli bir imkan sağladı. Sigortasız işçiler işverene başvurup kayıt altına alınabilecek. Sigortalı olamayan işçi, hakkını mahkemede arayabilecek.