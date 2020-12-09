Yıllarca yaptığı mühendisliği bıraktı parayı böyle buldu! Yurt dışından gelen talebe yetişemiyor sipariş üstüne sipariş yağıyor!

Bahçesinin birindeki 60 dönümlük alanı Ar-Ge istasyonu gibi kullanarak pikaran cevizinin türlerini yetiştirdiğini anlatan Kuyucu, "Cevizlerin testini yapıyoruz. Hangisi Antalya'ya, hangisi Güneydoğu'ya uygun, hangisi çok soğukta yetişiyor test ediyoruz. Sivas'ta bile pikan bahçesi kurduk, başarılı olundu. Her bölgeden gönüllü insanlar var, bazı çeşitleri deniyorlar." diye konuştu.

Soğuk yerlerdeki pikanın meyvesinin küçük ama lezzetli olduğuna dikkati çeken Kuyucu, sıcak yerlerde ise genelde meyvesinin büyük ve gösterişli olduğunu kaydetti.