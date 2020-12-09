Ekonomi yönetimi, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılar Zirvesi'nde uluslararası yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin güvenilir liman arayan yatırımcıya çok cazip imkanlar sunduğunu belirterek, "Ekonomi ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattık" dedi. Yatırımcının gelecek dönem ufkunu öngörülebilir kılacak reformları kararlılıkla hayata geçireceklerini anlatan Elvan, şunları kaydetti: "İç ve dış yatırımcılar için kredibiliteyi en üst seviyelere çekecek politikalar uygulayacağız. Enflasyonla mücadelede çok kararlıyız, Merkez Bankamız her türlü araç bağımsızlığına sahip. Para ve maliye politikalarımız eş güdüm içinde olacak. Firmalar, üretim tesislerini genişletebilecekleri gibi, pekala Ar-Ge faaliyetlerini de ülkemize taşıyabilir. Daha önce Türkiye'de yatırım fırsatlarını hiçbir şekilde değerlendirmemiş küresel markaları ülkemize davet ediyorum." Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Türkiye genelinde 81 ilimiz uluslararası doğrudan yatırımcı için potansiyel yatırım alanı. Sadece belli merkezlerde değil, ülke genelinde üretim, yatırım ve ihracat potansiyeli var" diye konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise Türkiye'nin uluslararası sermaye akışından en fazla yararlanan ülke olduğuna vurgu yaparken, Uluslararası Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi'ni 2021'de kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti.

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