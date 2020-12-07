Piyasalardaki gelişmeleri ve döviz kurlarındaki anlık verileri canlı olarak takip edenler dolar ve euro alış satış fiyatlarını inceliyor.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 461 BİN 850 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 458 bin lirayı, en yüksek ise 465 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 461 bin 850 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 964 milyon 284 bin 720,93 lira, işlem miktarı ise 4.301,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 978 milyon 526 bin 162,44 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 391 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 13.207 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.538 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 5.555 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 azalışla 8.250 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0, değer kaybıyla 22.037 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,2104 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif haber akışı ve teşvik paketi beklentilerinin artması pay piyasalarını destekleyen unsurlar olarak öne çıkarken, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artması Asya tarafında endekslerin dalgalı seyretmesine yol açtı.
ABD'nin, Hong Kong'daki gelişmelere yönelik daha fazla Çinli yetkiliye yaptırım uygulamaya hazırlandığı haberlerinin ardından Çinli yetkililer de ABD'nin yeni yönetiminin iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda istikrarlı bir geçiş yapması çağrısında bulundu.
Öte yandan, Çin'in dolar bazında ihracatı, ekimde yıllık bazda yüzde 21,1 artış kaydetti. Piyasada ülke ihracatının yüzde 12 artması beklenirken, pozitif veriye karşın kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalarak 3.417 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak 26.547 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 104,2 seviyelerinde yatay hareket etti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 45.342 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 26.493 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.745 puanda seyrediyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY BAŞLADI
Petrol fiyatları, geçen haftanın son işlem günündeki sert yükselişin ardından gelen sınırlı kâr satışlarıyla, 1,840 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı da bu düzeylerde yeni haftaya yatay başladılar.
Haftanın son işlem gününde 1,072 doları gördükten sonra yüzde 3.08 artışla 1,068.27 dolara yükselen platin de kar satışlarıyla hafif geriye çekilse de 1,050 dolara yakın düzeylerde yatay hareket ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı geçen Haftanın son işlem gününde piyasalarda devam eden iyimserliğin de desteğinde 49.92 dolar ile, pandeminin resmen ilan edildiği Mart ayı başından bu yana en yüksek düzeyini gördü.
Ahlatcı Yatırım analizinde, "Geçen Perşembe günü ABD'de mali teşvik paketine dair artan umutlar ve dolar endeksindeki zayıflık değerli metale destek olmayı sürdürürken, aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik altında yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıkmıştı. Haftanın son işlem günüde ise devam eden aşı iyimserliğine rağmen artan karantina önlemleri ons altın üzerindeki baskıların azalmasına neden olurken, altına dayalı borsa yatırım fonlarından olan talebin azalmaya devam ettiği gözlendi" denildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.10 artışla 49.08 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.28 artışla 46.26 dolar,
- altın yüzde 0.22 artışla 1,840.65 dolar,
- gümüş yüzde 0.17 düşüşle 24.13 dolar,
- bakır yüzde 1.30 artışla 7,758.00 dolar,
- platin yüzde 1.60 düşüşle 1,047.54 dolar,
- paladyum yüzde 0.31 artışla 2,362.29 dolar düzeyindeydi.