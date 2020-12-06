Son dakika faiz depremi: En yüksek faiz oranı değişti! Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar için sunulan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar için 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir hızla yükselişe geçti. Kasım ayı başında bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti
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ARALIK'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
ARALIK'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?
Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başlamıştı.
Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Aralık ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?
ARALIK AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ?
2020 Aralık ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. 10 bin liralık 32 Gün Banka Mevduat Faiz Oranları Fibabanka, Aralık ayının 32 günlük vadeli mevduata en fazla faiz oranı veren banka oldu. Fibabanka'nın 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 16.50 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Fibabanka'yı, ING Bank Turuncu Hesap, CEPTE TEP Marifetli Hesap ve Odeabank yüzde 16.00'lık faiz oranı ile ikinci sıradan takip etti.
2020 Aralık ayında en yüksek mevduat faizi veren bakalar listemizde 3. sırada ise yüzde 15.50 faiz oranı ile Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı oldu.
Garanti BBVA ve CEPTE TEP Vadeli Hesap ise en az Aralık ayının 32 günlük vadeli mevduata en az faiz oranı veren bankası oldu.
ARALIK AYI BANKALARIN VADELİ FAİZ ORANLARI 2020
İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 10.10
Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 10.00
CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 9.75
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 5.50
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 16.50
Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı Oksjen Hesap Faiz Oranı % 16.00
ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı takvim.com.tr Aralık Faiz Oranı % 16.00
CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 16.00
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 15.50
Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 15.25
Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 12.50
Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 12.50
HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 12.00
Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 10.75
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.