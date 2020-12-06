ARALIK AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

2020 Aralık ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. 10 bin liralık 32 Gün Banka Mevduat Faiz Oranları Fibabanka, Aralık ayının 32 günlük vadeli mevduata en fazla faiz oranı veren banka oldu. Fibabanka'nın 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 16.50 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Fibabanka'yı, ING Bank Turuncu Hesap, CEPTE TEP Marifetli Hesap ve Odeabank yüzde 16.00'lık faiz oranı ile ikinci sıradan takip etti.

2020 Aralık ayında en yüksek mevduat faizi veren bakalar listemizde 3. sırada ise yüzde 15.50 faiz oranı ile Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı oldu.

Garanti BBVA ve CEPTE TEP Vadeli Hesap ise en az Aralık ayının 32 günlük vadeli mevduata en az faiz oranı veren bankası oldu.