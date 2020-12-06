KONUT KREDİSİ FAİZLERİ ARALIK AYINDA DÜŞER Mİ?

Konut kredisi faiz oranlarının düşmesinde en önemli etmen Merkez Bankası'nın politika faizlerinde attığı ve atacağı adımlar olacak. 2020 yılının Haziran ayına kadar düşük faiz politikası izleyen TCMB, politika faizlerini yüzde 8.25 bandına kadar düşürdü. Ancak daha sonra Eylül ve Kasım PPK kararlarında politika faizleri önce 10.25'e daha sonra 15.00 seviyesine çıktı. Aralık ayında gerçekleştirilecek PPK toplantısında da politika faiz indirimi beklenmiyor.

Tüm bu bilgiler ışığında Aralık ayında PPK toplantısından faiz indirimi çıkmazsa konut kredisi faiz oranlarının düşme eğilimine girmesi zor görünüyor. Ancak bankalar kendi inisiyatafinde kredi kampanyaları düzenleyebilirler.