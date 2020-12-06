Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Genellikle geçici süreli olarak alınan kurum dışı işçi alımı, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları nasıl görüntülenir ve başvuru nereden yapılır? İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi.
6 ARALIK İŞKUR KURUM DIŞI İLANLARI
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
Konya Taşkent SYDV Pers. Alımı 14.12.2020
Konya Şehir Hiz. A.Ş. 10.12.2020
Isparta Uluborlu Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 10.12.2020
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Araştırmacı Alımı 14.12.2020
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 07.12.2020
Eskişehir Alpu Beld. Bşk. Tic. A.Ş. 07.12.2020
İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 10.12.2020
İzmir İzelman Gen. Tic. A.Ş. 08.12.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm İmar Tic. A.Ş. 07.12.2020
İzmir İzenerji Turz. San. Tic. A.Ş. 07.12.2020
Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 08.11.2020
İstanbul Estur San. Tic. A.Ş. 07.12.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. 08.12.2020
Bartın Gıda İnş. Peyzaj Tur. Nak. Eğt. Akar.Tem. San. ve Ltd. Şti. 07.12.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
Konya Cihanbeyli SYDV Pers. Alımı 09.12.2020
İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnş.Müş.Tek.Hiz.San.Tic.A.Ş.08.12.2020
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş.06.12.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur.Pers.San.Tic.A.Ş.07.12.2020
Kayseri Sarız Belediyesi Personel Ltd.Şti.08.12.2020
İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020
Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.11.12.2020
Kütahya Merkez SYDV Başkanlığı.11.12.2020
KAMU İŞÇİSİ ALIMI
İŞKUR aracılığıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. KPSS'siz olarak fakrlı şehirlere yapılan alımlarda adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:
- Büro memuru
- Güvenlik görevlisi
- Büro işçisi
- Sekreter
- Öğretmen
- Mühendis
- Teknik personel
- Şoför
- Sanat tarihçisi
- Arkeolog
- Mimar,
- Laborant
- Uzman personel
- Beden işçisi
- Temizlik personeli
- Danışma memuru
İŞKUR BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.