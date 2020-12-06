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    • Ekonomi
    • 07.12.2020 08:42
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    • 07.12.2020 08:42
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    Bugün son gün! - şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları...

    O belediyeler üzerinden ilan yayımladı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. puan şartı aranmadan yapılan personel, memur ve işçi alımında başvuru bilgileri yazımızda. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kurum dışı başvuru işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

    takvim.com.tr
    Son günü: 7 Aralık 2020: KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları

    Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımları yapılıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan belediye personeli alımı ilanlarına baktığımızda bir çok belediye için 7 ilanın yayımlandığı ve bu ilanlara başvuruların 7 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar alınacağına yer verildi. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler

    KPSS ŞARTI YOK

    Yayımlanan belediye ilanlarına baktığımızda KPSS şartı aranmadığına yer verildi. İşte başvuru genel şartları:

    ALIM YAPAN BELEDİYELER, KADROLAR VE BAŞVURUYA DAİR DETAYLAR

    Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020

    Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020

    Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020

    Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 08.11.2020

    Kayseri Sarız Belediyesi Personel Ltd.Şti.08.12.2020

    İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020

    İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021

    Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alım İlanı 31.12.2020

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021

    Çorum Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021

    KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

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    Haberler Ekonomi Bugün son gün! İŞKUR - KPSS şartsız belediye personel alımı başvuru şartları! En az ilkokul mezunu personel alım kadroları...