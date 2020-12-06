Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımları yapılıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan belediye personeli alımı ilanlarına baktığımızda bir çok belediye için 7 ilanın yayımlandığı ve bu ilanlara başvuruların 7 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar alınacağına yer verildi. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler
KPSS ŞARTI YOK
Yayımlanan belediye ilanlarına baktığımızda KPSS şartı aranmadığına yer verildi. İşte başvuru genel şartları:
ALIM YAPAN BELEDİYELER, KADROLAR VE BAŞVURUYA DAİR DETAYLAR
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020
Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020
Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 08.11.2020
Kayseri Sarız Belediyesi Personel Ltd.Şti.08.12.2020
İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021
Malatya Pötürge Belediyesi Memur Alım İlanı 31.12.2020
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
Çorum Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.