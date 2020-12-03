Bankaların takibe düşen kredi miktarı rekor seviyelere ulaşırken yaşanan bu olumsuzluk konut stoklarında da yükselişe neden oldu.
Bu anlamda vatandaşlar bankaların icra yoluyla sattıkları evlere yönelmiş durumda. İcra ile el konulan evler piyasa fiyatının altında satışa sunulmaktadır. Uygun fiyata ev almak istiyorsanız yarı fiyatına varan ücretlerle icradan ev satın atabilirsiniz. İcra ile ev konulan evler, icra ihaleleri ile satılmaktadır. İki aşamadan geçen bu işlemde ilk olarak icralık ev %60 bedel üzerinden satışa sunulur ve bu oranda alıcı bulunmazsa %40 oranında satışa çıkarılır. İcra ile satışa çıkan daire, arsa ya da araba gibi mallar ihale usulü ile açık arttırma yapılarak satılır. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, İş Bankası, Yapıkredi konut satış ilanları...
E İHALE YÖNTEMİ İLE EV / KONUT SATIN ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR, NASIL ALINIR?
Sisteme giriş yaptıktan sonra teklif ver butonuna basarak satılık konut için teklif verirsiniz. Son teklif veren kişinin üzerine 30 dakika boyunca yeni bir teklif gelmemesi halinde konut satışı tamamlanmış olur. Ancak yeni bir teklif verilmesi halinde bu süre otomatik olarak 30 dakika daha uzar. 30 dakikalık süre zarfında yeni bir fiyat teklifi verilmezse e ihale yöntemi ile satışa sunulan konut en yüksek teklifi veren kişi ya da kuruma satılmış olur
Bankalardan satılık icralık konutların adresleri
İş bankası icralık olarak satışa almış olduğu araçlar ile gayrimenkul için http://www.istegayrimenkul.com/bankadan-satilik-konut.aspx isimli İnternet sitesini oluşturmuştur. Bankanın İnternet sitesinde beğenmiş olduğunuz icralık mülk yada araca teklif verebilirsiniz. Teklifte belirlenen bedelin tamamı ödenmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgiyi 0-850-724-0-724 numaralı telefon hatlarından öğrenebilirsiniz.
Denizbank tarafından satışa sunulan konut ilanlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ...
Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan ucuz konut ilanlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ...
Vakıfbank ikinci el araç teklifinde buluna bilmeniz için ilk olarak https://vakifbankarac.intengo.com/index.intengo?cid=14397 adresine girerek beğenmiş olduğunuz aracın bedelin %6 değerini bankaya ödeyerek bir kullanıcı adı ile şifre almanız gerekir. Daha sonra https://vakifbankarac.intengo.com/login.intengo adresine giriş yaparak ihale teklifinde buluna bilirsiniz.
Yapıkredi bankasının araç satış İnternet sitesi https://www.yapikredi.com.tr/yapi-kredi-hakkinda/satilik-gayrimenkuller/ burasıdır. Bu adrese girerek ilanda yer alan araçlara anında teklif de buluna bilirsiniz.
İcradan Satılık Daire Nasıl Alınır?
Piyasa koşullarının çok altında satılması nedeni ile tercih edilen icradan satılık daireler verilen ilanlar üzerine satılıyor. Belirli bir süre ilanda kalan daireler için icra ihaleleri düzenleniyor ve bu ihalede genelde açık artırma yöntemi ile en yüksek teklifi veren kişi icradan satılık daire almaya hak kazanmış oluyor.
İcralık ve ve icralık araçlar için icra daireleri aynı yöntemle satış yapıyor. İcradan satılık daireler için en büyük avantaj ise normal piyasa fiyatları ile karşılaştırıldığında çok daha düşük fiyatlara satılması. İcralık gayrimenkuller bu nedenle ev sahibi olmak isteyen kişiler içinde büyük bir cazibe oluşturuyor.
Genelde icradan satılık daireler ile normal daire fiyatları arasında nerede ise yüzde 50 gibi büyük bir fark bulunurken bu fark teklif toplama döneminde kapansa da yine de en az yüzde 20 fiyat avantajı ile ev sahibi olma fırsatı bulunmaktadır.
İhale kazanıldıktan sonra ne yapılması gerekir?
İhaleyi kazandıktan sonra, ihale üzerinde itiraz ya da fesh davası açılmadığı takdirde 10 gün içerisinde paranın tamamı ödenmelidir. Daha sonra icra dairesi tarafından, belirtilen tapu için tapu müdürlüğüne yazı gönderilmesi gerekmektedir. Bunun yanında ihale yoluyla alınan gayrimenkul, satış tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde Gelir Vergisi Kanunu'na göre satılamamaktadır. Eğer gayrimenkulün satışı yapılırsa aradaki fark kadar gelir vergisi ödenmelidir.