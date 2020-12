Egea Hatchback 52.900 TL Peşin, Aylık 2.990 TL Taksitle

Kampanyada belirtilen peşinat ve taksit tutarı Egea Ailesi modellerinde 91.000 TL tutarında, 48 ay vade, 1,66% faiz oranı ile kredi kullanımında geçerlidir. Kampanyadan ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta ya da Allianz Sigorta'dan yapılan Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan yapılan Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir.

Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 02.12.2020-31.12.2020 tarihleri arasında geçerlidir.

FİAT 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNE ARALIK AYI FİYATLARI

Fiat sıfır araba modelleri Aralık ayı güncel fiyat listesi;

2020 model Fiat Egea yeni fiyat listesi



- Easy 1.4 Fire 95: 123.900 TL

- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 159.900 TL

- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 208.900 TL

- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 140.800 TL

- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 173.900 TL

- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 211.900 TL

- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 211.900 TL

- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 144.700 TL

- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 177.900 TL

- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 215.900 TL

- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 215.900 TL

- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 219.900 TL

- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 219.900 TL