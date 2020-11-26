PTT çok uzun zamandır kendi bünyesinde çalışmakta olan personelleri için ihtiyaç kredisi veriyordu. PTT çalışanlarının acil nakit ihtiyaçlarına karşılık iyi bir çözüm sunan PTT, artık tüm vatandaşlarımıza ihtiyaç kredisi veriyor. PTT bank aracılığı ile emeklilere özel bir şekilde verilen kredi sayesinde 80 bin TL ye kadar düşük faiz oranları ile yararlanma imkanları olacak. Fakat bu düzenleme hala net bir hale gelmedi ve çalışmalar devam ediyor. Banka tarafından maaşların on katı kadar verilecek kredi kapsamı için hala bir onay bekleniyor. Düzenlemenin meydana gelmesi ile beraber tüm emekliler istedikleri gibi rahat bir nefes alma hakkına sahip olacak.
KREDİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN ARTIK PTT YANINIZDA
Kredi işlemlerinde;
İşyerlerimize kredi kullanma talebiyle bizzat müşterinin kendisinin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartıyla başvurması gerekmektedir. Vekaletname ile bir başkası adına kredi kullanılmasına yönelik talepler karşılanmamaktadır.
Kredi işlemlerinde işyerlerimizde bulunan ilgili Bankanın kredi evraklarının doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları Bankalar tarafından yapılmaktadır. Kredi değerlendirme sürecinde Şirketimiz ile herhangi bir bağlantısı olmayan kendisini komisyoncu/aracı olarak tanıtan şahısların ve Şirketimizin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Kredi işlemleri esnasında kredi tutarlarından kesilen masraflar Bankalar tarafından alınmaktadır. Kredi tutarlarından dosya masrafı ve sigorta masrafı vb. adlar altında kesilen tutarların iadesi konularında ilgili Banka nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir.
Kredilere ilişkin cayma hakkı işlemleri işyerlerimizden yapılmamaktadır. Bu nedenle Anlaşmalı Bankalar adına işyerlerimizden kredi kullanan müşterilerin, kullanmış oldukları kredilerine ilişkin cayma hakkı taleplerini ilgili Bankaya iletmeleri gerekmektedir.
AKTİFBANK N KOLAY EMEKLİ KREDİSİ
Maaşını PTT'den alan emeklilere kredi almak N KOLAY !
Faiz oranı; 3 - 36 ay vadede 1.250 TL – 80.000 TL tutar aralığında %2,49'dur.
Kredi Tahsis Ücreti kullanılan kredi tutarının binde beş'i kadardır.
Kampanya kapsamında sunulan kredide alt limit 1.250 TL , üst limit 80.000 TL' dir
Kredi işlemlerinden 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT'den alan emekliler yararlanabilecektir.
(Müşteri yaşı ve vade süresinin toplamı 83 yılı geçemeyecektir. Örneğin 80 yaşında olan bir emekli 4 yıl vadeli kredi alamayacak fakat 3 yıl vadeli kredi alabilecektir.)
Örnek Aylık Taksit Tutarı Tablosu
KREDİ TUTARI 12 24 36
1.250,00 TL 125,49 TL 73,71 TL 57,15 TL
5.000,00 TL 501,95 TL 294,86 TL 228,61 TL
10.000,00 TL 1.003,90 TL 589,71 TL 457,22 TL
20.000,00 TL 2.007,80 TL 1.179,42 TL 914,44 TL
30.000,00 TL 3.011,70 TL 1.769,13 TL 1371,65 TL
40.000,00 TL 4.015,61 TL 2.358,84 TL 1.828,87 TL
50.000,00 TL 5.019,51 TL 2.948,56 TL 2.286,09 TL
60.000,00 TL 6.023,41 TL 3.538,27 TL 2.743,31 TL
Faiz Maliyet Tablosu
Kredi Tutarı Vade (ay) Faiz Oranı Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Yıllık Toplam Maliyet
10.000,00 TL 36 2,49% 457,22 TL 52,50 TL 42,9639%
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak,
18 - 80 yaş aralığında olmak,
Ödenmemiş kredi kartı taksiti bulunmamak,
Aylık kazancın yarısının kredinin bir taksitini ödeyebilmesi,
Düzenli bir gelir beyanında bulunabilmek,
PTT maaş müşterisi veya PTT çalışanı olmak,
Kredi miktarına uygun Hayat Sigortası yaptırılması.
PTT kredi başvuru şartlarını sağlayan kişi nüfus cüzdanı ile beraber PTT şubelerinden birine giderek kredi için başvuru formu doldurmalıdır.
Başvurusu uygun bulunan kişi PTT ile anlaşmalı olan bankalardan kredi çekebilme hakkına sahip olur.
PTT bank tarafından verilen ihtiyaç kredisi hakkında bilinmesi gerekenler
PTT bank aracılığı ile emeklilere özel bir şekilde verilen kredi sayesinde 80 bin TL ye kadar düşük faiz oranları ile yararlanma imkanları olacak. Fakat bu düzenleme hala net bir hale gelmedi ve çalışmalar devam ediyor. Banka tarafından maaşların on katı kadar verilecek kredi kapsamı için hala bir onay bekleniyor. Düzenlemenin meydana gelmesi ile beraber tüm emekliler istedikleri gibi rahat bir nefes alma hakkına sahip olacak.