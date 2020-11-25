İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi açıklandı mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 27 Ekim 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi 17 Kasım'da değil de 17 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.

FESİH KISITINA İLİŞKİN DÜZENLEME

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.