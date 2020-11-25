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    • Ekonomi
    • 25.11.2020 14:10
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    • 25.11.2020 14:10
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    ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi açıklandı mı?

    ne zaman bitecek? İşverenler ve işçilerin merak ettiği konu işten çıkarma yasağının ne zaman biteceği oldu. 2021 yılında yasakların kalkıp kalkmayacağı araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle işçilerin kötü etkilenmemesi amacıyla işten çıkarma yasağı getirilmişti. Aylardır devam eden yasağın ne zaman biteceği de merak ediliyor. İşte, işten çıkarma yasağı hakkında detaylı bilgiler…

    takvim.com.tr
    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi açıklandı mı?

    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçilerin salgın sürecinden olumsuz etkilenmemesi amacıyla getirilen işten çıkarma yasağı aylardır devam ediyor. Yasak nedeniyle işverenler ve işçiler yeni seçeneklerden faydalanamıyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağıyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde!

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

    Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 27 Ekim 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi 17 Kasım'da değil de 17 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.

    FESİH KISITINA İLİŞKİN DÜZENLEME

    İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.

    Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.

    Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.

    16 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

    İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

    BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti;

    Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.

    Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı.

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI NE KADAR?

    İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.
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    Haberler Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi açıklandı mı?