Tek dokunuşla bankacılık işlemi

Bireysel Mobil Bankacılık ara yüzlerini yenileyerek tek tıkla işlemlere ulaşılmasını sağlayan VakıfBank, kişisel bir bilgiyle para göndermeyi sağlayan Kolay Adres Sistemi'ni devreye aldı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yenilenen VakıfBank Mobil ile artık hesap ve kartlara tek dokunuşla ulaşılabileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "VakıfBank müşterileri artık para gönderme işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirken, geçmişe yönelik varlıklarını da daha kapsamlı bir şekilde sorgulayabilecek. Ayrıca müşterilerimizin talebi üzerine birçok yeni özelliği devreye aldık."