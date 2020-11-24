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    • Ekonomi
    • 24.11.2020 Gazete
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    Tek dokunuşla bankacılık işlemi

    ara yüzlerini yenileyerek tek tıkla işlemlere ulaşılmasını sağlayan , kişisel bir bilgiyle para göndermeyi sağlayan ’ni devreye aldı. VakıfBank Genel Müdürü , yenilenen VakıfBank Mobil ile artık hesap ve kartlara tek dokunuşla ulaşılabileceğine dikkat çekti.

    Tek dokunuşla bankacılık işlemi
    ara yüzlerini yenileyerek tek tıkla işlemlere ulaşılmasını sağlayan , kişisel bir bilgiyle para göndermeyi sağlayan 'ni devreye aldı. VakıfBank Genel Müdürü , yenilenen VakıfBank Mobil ile artık hesap ve kartlara tek dokunuşla ulaşılabileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: "VakıfBank müşterileri artık para gönderme işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirken, geçmişe yönelik varlıklarını da daha kapsamlı bir şekilde sorgulayabilecek. Ayrıca müşterilerimizin talebi üzerine birçok yeni özelliği devreye aldık."
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