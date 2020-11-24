Kalem kalem zam oranı ve yeni maaşlar! İlave ödemeyle hem maaşlar hem ek ödeme tutarları artacak. Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödeme tutarları yükselecek. Emekli doktorlar üçüncü zammı ilave ödemesinde görecek. Bu ödemede 2 bin 765 lira seviyesi göründü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak. Öte yandan TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6.35 olacak.
MEVCUT MAAŞ % 6.35 ZAMLI MAAŞ
1.500 TL 1.595,25 TL
1.600 TL 1.701,60 TL
1.800 TL 1.914,30 TL
2.000 TL 2.127,00 TL
2.200 TL 2.339,70 TL
2.400 TL 2.556,00 TL
2.600 TL 2.765,10 TL
2.800 TL 2.977,80 TL
3.000 TL 3.190,50 TL
3.200 TL 3.403,20 TL
3.400 TL 3.616,90 TL
4.000 TL 4.254,00 TL
EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI: 6 BİN 780 TL OLACAK
Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.
EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENECEK Mİ?
Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapılmıştı. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlendi. Ancak pandemi sürecinde yeni bir düzenleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebi geldi. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını istedi. TÜED'in bu talebi gerçekleşirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olarak ödenecek. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artmış olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselecek.
Emekliye ilave ödeme! Ocak'ta emeklilerin hem maaşları hem ek ödeme tutarları yükselecek...
Son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 6.35, memur emeklilerinde yüzde 5.35 olacak. Maaşlar artacağı için, maaşın üzerinden yüzde 4-5 oranında verilen ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme zamlı maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.
Ayrıca emekli doktorlar üçüncü zammı ilave ödemelerinde görecek. Memur maaş katsayısı yüzde 5.35 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 114 liraya, uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 765 liraya çıkacak.
NE GEREKİYOR?
Emekli doktorlara yönelik ilave ödemenin şartları şöyle:
Emekli Sandığı kapsamında olmak.
Makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olmak.
Sigortalı bir işte çalışmamak.
Ayrıca hak sahibi vefat etmişse yakınları aylık bağlama oranları doğrultusunda ödemeyi alıyor.