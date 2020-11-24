Emeklilik yaşını düşürmenin bilinmeyen yolu ortaya çıktı! Emeklilik yaşı nasıl düşer, geri çekilir?

Milyonlarca çalışan erken emekli olmak için her gün araştırma yapıyor. Erken emeklilik bazı formüller bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeli haber gelmezse bu yöntemler daha fazla önem kazanacak. Emeklilikte yaşa takılanlar meclisten gelecek müjdeli bir haberi beklerken bütçe açığında yaşanan artış söz konusu yasal düzenlemeyi zora sokuyor.
EYT Çıkarsa Kaç Kişi Emekli Olacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşan kısaltma olan EYT 1999 yılında yapılan yasal düzenleme sonucunda emekli olmak için aranılan prim gün sayısı ve emeklilik yıl süresini doldurmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişileri kapsamaktadır.
8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlar EYT kapsamına girmektedir. EYT son dakika müjdesi gelirse 5 milyon 954 bin 225 kişinin emekli olması bekleniyor.
EYT Çıkmadan Emeklilik Yaşı Nasıl Düşer, Geri Çekilir?
EYT çıkmazsa emeklilik yaşını düşürmek isteyen kişilerin kullanabilecekleri 6 yöntem şu şekilde sıralanıyor;
Yıpranma Payı!
5 yıla kadar erken emeklilik imkanı sunan yıpranma payı ile 20 sene çalışan kişi 25 sene çalışmış sayılıyor ve 5 sene erken emeklilik müjdesi gelecek.
Malulen Emeklilik İçin 10 Yıllık Sigortalılık Süresi Yetiyor
Yüzde 60 oranında iş gücü kaybı yaşayan kişiler yaş beklemeden malulen emeklilik hakkı kazanıyor. 10 yıllık sigorta süresi, 1800 prim gün sayısı ve yüzde 60 oranında iş gücü kaybı raporu yeterli oluyor.