SSK VE BAĞKURLUYA EN AZ YÜZDE 4.5

YEP'teki tahminin tutması halinde memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 1 Ocak'tan geçerli olarak önce yüzde 3'lük normal sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon da ikinci 6 ayda yüzde 4.5 gerçekleşirse bu zamma ilave olarak yüzde 0.5 fark eklenecek. SSK ve Bağkur emeklilerine de YEP'teki tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2021 yılının ilk 6 ayı için aylıklara yüzde 4.5 zam yapılacak.

TABAN MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Enflasyonun öngörülere göre gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) toplam yüzde 3.5 zamla 3.523 liradan 3.646 liraya, en düşük memur emeklisinin maaşı da da 2.814 liradan 2.912 liraya çıkacak. En düşük esnaf maaşı 1.627 liradan 1.700 liraya, en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.534 liradan 1.603 liraya çıkacak. SSK emekli aylığı en düşük 1.500 lira olarak uygulanıyor. 1.700 lira maaşı olan SSK emeklisi de YEP'teki hedeflere göre ocak itibarıyla 1.777 lira almaya başlayacak.