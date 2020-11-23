Geçen hafta yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2.53 kazançla 1.323,95 puandan tamamladı.
Endeks, hafta içinde en düşük 1.259,69, en yüksek ise 1.328,33 puanı gördü.
Bu sürede Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2.62, Sanayi Endeksi yüzde 3.74, Hizmetler Endeksi yüzde 0.90, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0.10 yükseldi.
İşte Borsa İstanbul'da yatırım yapacaklara hisse önerisi.
KARTONSAN İLK SIRADA
BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen, yüzde 27.02 ile Kartonsan oldu.
Onu yüzde 21.65 ile Bursa Çimento, yüzde 19.75 ile Gübre Fabrikaları izledi.
En çok değer kaybedenler ise yüzde 5.73 ile Alcatel Lucent Teletaş, yüzde 3.48 ile TSKB, yüzde 3.42 ile Akiş GMYO oldu.
İşlem hacminde ilk sırayı 34.2 milyar lirayla Garanti BBVA aldı.
RALLİ DEVAM EDECEK
İNFO Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin, Borsa'nın seyrini A Para'da değerlendirdi.
Banka hisselerinde yüzde 30'luk bir yükseliş olduğuna dikkat çekti. "Bankacılık rallisi devam edecek" dedi.