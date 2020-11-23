Kış lastiği takmayana 776 tl ceza

Pek çok ilde sürücüler, kış lastiği zorunluluğunun başlayacağı 1 Aralık öncesi oto lastikçilere akın etti. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmamanın cezası 776 lira. Ceza 1 Ocak'tan itibaren yeniden değerleme oranı olan yüzde 9.11 artırılarak 846 liraya çıkacak" ifadelerini kullandı. Apaydın, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerin kış lastiği kullanmak için 1 Aralık'ı beklememesi gerektiğini söyledi.