Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kış lastiği takmayana 776 tl ceza

    Pek çok ilde sürücüler, kış lastiği zorunluluğunun başlayacağı 1 öncesi oto lastikçilere akın etti. ve () Başkanı , ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmamanın cezası 776 lira. Ceza 1 Ocak'tan itibaren yeniden değerleme oranı olan yüzde 9.11 artırılarak 846 liraya çıkacak" ifadelerini kullandı.

    Kış lastiği takmayana 776 tl

    Pek çok ilde sürücüler, kış lastiği zorunluluğunun başlayacağı 1 öncesi oto lastikçilere akın etti. ve () Başkanı Fevzi Apaydın, ticari araçlar için 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmamanın cezası 776 lira. Ceza 1 Ocak'tan itibaren yeniden değerleme oranı olan yüzde 9.11 artırılarak 846 liraya çıkacak" ifadelerini kullandı. Apaydın, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü ve yağışların başladığı bölgelerdeki sürücülerin kış lastiği kullanmak için 1 Aralık'ı beklememesi gerektiğini söyledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Kış lastiği takmayana 776 tl ceza