Büyük şirketler kazandırır | Borsada yatırım yapacaklara tavsiyeler

Borsa İstanbul'da iki haftadır devam eden yükseliş trendi dün de sürdü. Borsa dün günü 1.323 puanla yeni bir rekorla tamamladı.
Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'un seyri konusunda yatırımcılar için kritik değerlendirmelerde bulundu.
Borsa İstanbul açısından pozitif görüşlerinin korunduğunu söyleyen Aydın, "Özellikle bankalar, mali sektör, petro-kimya, demir-çelik ve telekomünikasyon şirketleri ile ilgili pozitif görüşümüzü koruyoruz.
Uzun süredir Türk hisse senetlerini ucuz bulduğumuzu söylüyoruz.
Özellikle bankaları çok ucuz bulduğumuzu söylemiştik.
Son 2 haftada burada çok ciddi yükseliş oldu.
Bunun devam etmesini bekleriz" dedi
Artık daha güvendiğiniz ve hisse seçerek yapılan yatırımların daha cazip olduğunu vurgulayan uzman isim, "Endeks dışındaki yan kağıtlardaki müthiş rallilerin sonunun geldiğini düşünüyorum.
Şimdi bence endeks kağıtları, BIST 30, BIST 50, BIST 100 içindeki büyük şirketlerin güçlü performans göstereceği bir döneme girdik.
Endeks dışındaki yan şirketlerin tabii ki sektör olarak değişebilir ama genel olarak bu yüksek performanslarını beklemiyorum" dedi.