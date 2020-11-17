TAKSİT ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA BOZULACAK MI?

Kanundan faydalanabilmek için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresi geçmeden ödemesinin yapılması gerekiyor. Eğer bir takvim yılında iki taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek. Borçlunun ödemediği 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.

**Yapılandırma yapılan borcun taksitinin bir kısmı ödenmezse;

Böyle bir durumda ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.

HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YAPILANDIRMA ESAS ALINACAK?

Kabul edilen maddelerde yer alan borçlar listesinde borcu olan ve yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar yapılandırma hangi tarihten itibaren esas alınacak araştırmaya başladı. Peki yapılandırma hangi tarihleri kapsıyor?

Kanun kapsamına girecek borçlardan 31 Ağustos 2020 ve öncesindeki borçlar dahil olacak. İhtilafli olanlar yapılandırma kapsamına giriyor mu? İhtilaflı alacaklar ise yapılandırma kapsamına dahil olmuyor.