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    • Ekonomi
    • 10.11.2020 Gazete
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    , taşıt alım-satım işlemleri için geliştirdiğini duyurdu. Halkbank Genel Müdürü , "İkinci el araç alım-satımında haklı endişeler oluyordu.

    İkinci ele güvenli ödeme sistemi

    Halkbank, taşıt alım-satım işlemleri için Güvenli Ödeme Sistemi geliştirdiğini duyurdu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "İkinci el araç alım-satımında haklı endişeler oluyordu. Türkiye Noterler Birliği ile bunları ortadan kaldırıyoruz ve ikinci el araç alım-satım işlemlerine güvencesi getiriyoruz" dedi. 'nde tescil işlemleri bitene kadar araç tutarı hesapta bekletiliyor. Tescil işlemi tamamlanınca tutarın blokesi çözülüyor ve para satıcının hesabına aktarılıyor.

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    Haberler Ekonomi İkinci ele güvenli ödeme sistemi