İkinci ele güvenli ödeme sistemi

Halkbank, ikinci el taşıt alım-satım işlemleri için Güvenli Ödeme Sistemi geliştirdiğini duyurdu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "İkinci el araç alım-satımında haklı endişeler oluyordu. Türkiye Noterler Birliği ile bunları ortadan kaldırıyoruz ve ikinci el araç alım-satım işlemlerine Halkbank güvencesi getiriyoruz" dedi. Güvenli Ödeme Sistemi'nde tescil işlemleri bitene kadar araç tutarı hesapta bekletiliyor. Tescil işlemi tamamlanınca tutarın blokesi çözülüyor ve para satıcının hesabına aktarılıyor.