Güçlü büyüme sürüyor

TURKCELL, 2020 üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Tüm hedeflerinde karlı büyüme gösteren Turkcell Grubu'nun, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide bazda toplam gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artışla 7,6 milyar TL'ye ulaştı. Turkcell'in 2020'nin üçüncü çeyreğinde net karı yıldan yıla yüzde 51,1 artarak 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell'in müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veren ve sektöre öncülük eden çözümleri sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 milyon net faturalı müşteri kazandıklarını belirterek şunları söyledi: "Bu çeyrekte 317 bin faturalı müşteri daha Turkcell dedi. Böylece yılın başından beri 1.1 milyon net faturalı müşteri kazanmış olduk. Milletimizin Turkcell'i tercih etmesi en büyük motivasyon kaynağımız."