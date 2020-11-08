Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri intibak istiyor.
Bu ay yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı, memur emeklilerini heyecanlandırdı. Memur emeklileri, intibak taleplerinin KPDK gündeminde karara bağlanmasını bekliyor.
Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.
355 TL ZAM
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da intibak bekliyor. Bu talep hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.