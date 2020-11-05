LPG'li araç sahiplerinin uzun zamandır beklediği izin çıktı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre, LPG'li araçlar alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı otoparklarına girebilecek. Söz konusu araçların alınabileceği kapalı otoparklar, birinci bodrum katlardan daha aşağı konumlandırılamayacak ve giriş-çıkışları diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek. Bu otoparkları tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen araçlar kullanabilecek. Araç girişçıkış sorumlusu araçların belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol edecek. LPG'li araçların alınacağı otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenlikli olarak, havalandırma tesisatı yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı otomatik çalışacak özellikte ve gazı süpürecek kapasitede düzenlenecek.