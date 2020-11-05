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    • Ekonomi
    • 05.11.2020 Gazete
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    Yönetmelik 'de yayımlandı: ’li araca izni çıktı

    Yönetmelik 'de yayımlandı, ’li araçlar ’lerin larına girebilecek. AVM’ler mevzuata uygun LPG kullanan araçlara izin verebilecek.

    LPG’li araca AVM izni çıktı
    LPG'li araç sahiplerinin uzun zamandır beklediği izin çıktı. 'nin dünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre, 'li araçlar alışveriş merkezlerinin () larına girebilecek. Söz konusu araçların alınabileceği kapalı otoparklar, birinci bodrum katlardan daha aşağı konumlandırılamayacak ve giriş-çıkışları diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek. Bu otoparkları tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen araçlar kullanabilecek. Araç girişçıkış sorumlusu araçların belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol edecek. LPG'li araçların alınacağı otoparkların havalandırma ve elektrik tesisatı kıvılcım güvenlikli olarak, havalandırma tesisatı yer seviyesinde biriken LPG gazını algılama cihazına bağlı otomatik çalışacak özellikte ve gazı süpürecek kapasitede düzenlenecek.

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    Haberler Ekonomi Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı: LPG’li araca AVM izni çıktı