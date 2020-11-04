Kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları değişiyor. Bu bağlamda en uygun sıfır otomobil fiyatları, araba almak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Otomobil almak isteyen binlerce kişi koronavirüs salgını sürecinde bir süre üretim yapılmadığından sıfır araçların gelmesini bekliyor. Yakın bir tarihte fabrikaların otomobil üretimine başlanmasıyla birlikte araba markaların sonbahar fırsatları inceleniyor. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatlara bakıyor.
KASIM AYI SIFIR ARABA FİYATLARI
İşte marka marka en seçkin modellerin fiyatları;
Dacia Sandero 153.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Ford Puma 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Toyota C-HR 192.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Hyundai Tucson 316.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Fiat 500x 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Hyundai i10 136.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Mini Cooper SE 386.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Volkswagen Passat 333.000 TL'den başlayan fiyatlarla
Nissan Micra 171.000 TL'den başlayan fiyatlarla