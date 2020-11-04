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    • Ekonomi
    • 04.11.2020 22:24
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    • 04.11.2020 22:24
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    Mercek altına alındı! Kasım ayı değişiyor! Dacia, Fiat, Hyundai, Ford fiyat listesi

    Sıfır otomobil fiyatları, otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Bilindiği üzere firmalar Kasım ayı fırsatlarını duyurmaya başladı. Fabrikaların sıfır araç üretimine başlamasıyla Fiat 500x, Hyundai i10, Ford Puma, Citroen C3, Citroen C5 Aircross SUV, Toyota C-HR, Mini Cooper SE, Ford Puma marka arabaların fiyatları inceleniyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler en uygun fiyatı öğrenerek değerlendirmeler yapıyor. İşte Dacia, Fiat, Hyundai, Ford fiyat listesi

    takvim.com.tr
    Kasım ayı sıfır araba fiyatları değişiyor!

    Kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları değişiyor. Bu bağlamda en uygun sıfır otomobil fiyatları, araba almak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Otomobil almak isteyen binlerce kişi koronavirüs salgını sürecinde bir süre üretim yapılmadığından sıfır araçların gelmesini bekliyor. Yakın bir tarihte fabrikaların otomobil üretimine başlanmasıyla birlikte araba markaların sonbahar fırsatları inceleniyor. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatlara bakıyor.

    KASIM AYI SIFIR ARABA FİYATLARI

    İşte marka marka en seçkin modellerin fiyatları;

    Dacia Sandero 153.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Ford Puma 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Toyota C-HR 192.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Hyundai Tucson 316.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Fiat 500x 210.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Hyundai i10 136.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Mini Cooper SE 386.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Volkswagen Passat 333.000 TL'den başlayan fiyatlarla

    Nissan Micra 171.000 TL'den başlayan fiyatlarla
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    Haberler Ekonomi Mercek altına alındı! Kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları değişiyor! Dacia, Fiat, Hyundai, Ford fiyat listesi