Kısa çalışma ödeneği 2 ay süreyle uzatılırken; Avukat Nazlıcan Birer, işverenleri hile yapmamaları konusunda uyardı.
Yalan beyanda bulunan işverenin, bundan dolayı sorumlu olduğunun altını çizen Birer, "İşçiyi kısa çalışma kapsamında gösterdiği halde, işçinin işgücünden haftalık çalışma süresinde herhangi bir azaltma yapmaksızın yararlanmaya devam eden işveren gerçekle uyuşmayan beyanda bulunmuştur" dedi.
Birer, bu durumda işverenlerin karşılaşacağı cezaları da şöyle anlattı:
HAKLI FESİH NEDENİ
"Hileli uygulamalar tespit edilirse işverenler, işçilerine bu süreç boyunca ödemedikleri ücretlerini faiziyle ödemek durumunda kalırlar.
Ödenen kısa çalışma ödeneğini İŞKUR'a faiziyle ödemek zorundadırlar. İşçinin primlerini gecikme zammı ve cezasıyla SGK'ya ödemeleri gerekir, söz konusu primler için sigorta prim teşviklerinden faydalanamazlar.
İlgili dönemdeki asgari ücret desteğini iade etmeleri gerekir ve bu yıl bir daha asgari ücret desteğinden yararlanamazlar.
Tüm bunlar dışında işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle fesih olanağına sahiptir. İşçi kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabilir."