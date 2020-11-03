İlgili dönemdeki asgari ücret desteğini iade etmeleri gerekir ve bu yıl bir daha asgari ücret desteğinden yararlanamazlar.

Tüm bunlar dışında işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle fesih olanağına sahiptir. İşçi kıdem tazminatına hak kazanarak işten ayrılabilir."