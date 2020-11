Anne olmaya hazırlanan çalışan kadınlara 9.299 TL izin parası! Maaşlara göre ödeme yapılıyor! İşte alma detayları

Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır. Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Devlet, nüfusun yaşlanma hızının artması üzerine aileleri çocuk yapmaya teşvik etmek için annelere 'çocuk parası', 'doğum (rapor) yardımı', 'süt ve emzirme parası', 'yarım gün çalışma desteği' ve 'kreş yardımı' adı altında katkıda bulunuyor. Bu ödemeler ise her yıl artıyor. Bu desteklerden birisi olan çocuk parası, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. İkiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda da çocuk başına 150 lira veriliyor.