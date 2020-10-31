Kredi çekerek 2009'da sıfır otomobil satın alan Ü.A.'nın aracı 12 bin kilometredeyken arızalandı. Arızanın sebebini araştıran Ü.A., sıfır aldığı aracın radyatörüne koruyucu parça takılmadığını öğrendi.
Ü.A., küçük bir taşın isabet etmesiyle radyatörün delindiğini, içindeki suyun boşalması ile de motorun ağır hasara uğradığını belirterek, yargıya başvurdu. Tüketici, 11 sene sonra muradına erdi, aracının yenisiyle değiştirilmesine hak kazandı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, araçta radyatörü koruyacak parçanın bulunmamasının gizli ayıp olduğunu hüküm altına aldı.
Oy çokluğu ile alınan kararda, "Her sürüşte mümkün olabilecek mıcır sıçramasından radyatörü koruyacak malzeme olmaksızın eksik parça ile satılan aracın ayıplı olduğunda duraksama olmamalıdır. Mahkemenin aracın misli ile değişimi talebinin kabulüne dair tesis edilen direnme kararı yerindedir" denildi.
Ü.A., küçük bir taşın isabet etmesiyle radyatörün delindiğini, içindeki suyun boşalması ile de motorun ağır hasara uğradığını belirterek, yargıya başvurdu. Tüketici, 11 sene sonra muradına erdi, aracının yenisiyle değiştirilmesine hak kazandı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, araçta radyatörü koruyacak parçanın bulunmamasının gizli ayıp olduğunu hüküm altına aldı.
Oy çokluğu ile alınan kararda, "Her sürüşte mümkün olabilecek mıcır sıçramasından radyatörü koruyacak malzeme olmaksızın eksik parça ile satılan aracın ayıplı olduğunda duraksama olmamalıdır. Mahkemenin aracın misli ile değişimi talebinin kabulüne dair tesis edilen direnme kararı yerindedir" denildi.