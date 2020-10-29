Borsa yatırımcısına kazandıran tavsiyeler: Panik olmayın

Borsa İstanbul'da yatırım yapan vatandaşlar özellikle satıcılı günlerde panik ile ellerindeki hisseleri zararına satabiliyor. Oysa böyle durumlarda panik olmadan beklemek, hatta düşen fiyatlardan hisse almak öneriliyor.
Uzmanlar panikle hareket etmemek gerektiğini belirterek, "Borsada zaman zaman iniş çıkış olması normal hareketlerdir. Zaman zaman yatırımcılar kazanç için düzeltme hareketlerine giderler. Hiçbir yatırım aracı sürekli artmayacağı gibi hiçbir yatırım aracı da sürekli düşmez. O yüzden gelişmeleri iyi takip etmeli. Haber akışlarını ve raporları mutlaka incelemeli.
Bir anda rüzgara kapılıp hisse satışı yapmamalı" dediler. Borsa İstanbul Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün işlemlere kapalı olacak. Yarın haftanın son gününde yeniden işlemler yapılacak.