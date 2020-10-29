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    • Ekonomi
    • 29.10.2020 Gazete
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    Borsa yatırımcısına kazandıran tavsiyeler: Panik olmayın

    Borsa 'da yatırım yapan vatandaşlar özellikle satıcılı günlerde panik ile ellerindeki hisseleri zararına satabiliyor. Oysa böyle durumlarda panik olmadan beklemek, hatta düşen fiyatlardan hisse almak öneriliyor. İşte borsa yatırımcısına kazandıran tavsiyeler...



    Borsa     'da yatırım yapan vatandaşlar özellikle satıcılı günlerde panik ile ellerindeki hisseleri zararına satabiliyor. Oysa böyle durumlarda panik olmadan beklemek, hatta düşen fiyatlardan hisse almak öneriliyor.



    Uzmanlar panikle hareket etmemek gerektiğini belirterek, "Borsada zaman zaman iniş çıkış olması normal hareketlerdir. Zaman zaman yatırımcılar kazanç için düzeltme hareketlerine giderler. Hiçbir yatırım aracı sürekli artmayacağı gibi hiçbir yatırım aracı da sürekli düşmez. O yüzden gelişmeleri iyi takip etmeli. Haber akışlarını ve raporları mutlaka incelemeli.



    Bir anda rüzgara kapılıp hisse satışı yapmamalı" dediler. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün işlemlere kapalı olacak. Yarın haftanın son gününde yeniden işlemler yapılacak.
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