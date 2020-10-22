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    • Ekonomi
    • 22.10.2020 16:59
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    • 22.10.2020 17:03
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    ? ne zaman satışa sunulacak? İşte özellikleri

    ? 13 Ekim tarihinde Apple lansmanıyla tanıtılan ve modelleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Dünyada en çok kullanılan telefon markalarından biri olan Apple'ın yeni modelleri heyecan yarattı. Son olarak Eylül ayında Apple tarafından yapılan etkinlikle yeni nesi iPad'ler ve Apple Watch serisi tanıtılmıştı. Yeni modellerin ne zaman geleceğini merak edenler "?" sorusuna yanıt arıyor. İşte modellerin teknik özellikleri

    iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar?

    iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak? Geçtiğimiz hafta Apple lansmanıyla görücüye çıkan iPhone 12 ve modelleri herkesin dikkatini çekti. Büyük bir tanıtımla dünyaya tanıtılan iPhone 12 teknik özellikleriyle de ön planda olacak. Ürünlerin tanıtılmasının ardından iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak sorusu akıllara geldi. İşte modellere dair merak edilenler...

    İPHONE 12 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar iPhone 12 Mini'nin başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı. iPhone 12 Türkiye fiyatı ise henüz belli olmadı.

    iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar,

    iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar

    iPHONE 12 PRO

    6.1 inç veya 6.7 inç
    Super Retina XDR ekran1
    5G özellikli2
    A14 Bionic çip
    Pro kamera sistemi
    (Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto)
    Gece modunda Portre çekimi ve ileri seviye AR deneyimleri için LiDAR Tarayıcısı
    MagSafe aksesuarlarıyla uyumluluk

    iPHONE 12

    5.4 inç veya 6.1 inç
    Super Retina XDR ekran1
    5G özellikli2
    A14 Bionic çip
    Gelişmiş çift kamera sistemi
    (Ultra Geniş, Geniş)
    MagSafe aksesuarlarıyla uyumluluk

    IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX

    Boyutlar:
    iPhone 12 Pro: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm
    iPhone 12 Pro Max: 160.8 x 78.1 x 7.4 mm

    iPhone 12 Pro: 189 gram
    iPhone 12 Pro Max: 228 gram

    iPhone 12 Pro: 6.1 inç OLED ekran, 460 ppi, çözünürlük 2532 x 1170
    iPhone 12 Pro Max: 6.7 inç OLED ekran, 458 ppi, çözünürlük 2778 x 1284

    İşlemci: Apple A14 Bionic
    Depolama alanı: 128, 256, 512 GB
    Ön kamera: 12 MP
    Arka kamera: Ultra geniş, geniş ve telefoto (LiDAR sensörü)
    Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
    İşletim sistemi: iOS 14

    KULAKLIK VE ŞARJ ADAPTÖRÜ KUTUDA OLMAYACAK

    Bu arada Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte kutu içerisinden çıkan kulaklık ve şarj adaptörü uygulamasına da son veriyor. Yeni iPhone'ların alanlar, kutularını açtığında cihazla birlikte sadece Lightning kablosu ile karşılaşacaklar.
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    Haberler Ekonomi iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak? İşte özellikleri