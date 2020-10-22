iPhone 12 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak? Geçtiğimiz hafta Apple lansmanıyla görücüye çıkan iPhone 12 ve modelleri herkesin dikkatini çekti. Büyük bir tanıtımla dünyaya tanıtılan iPhone 12 teknik özellikleriyle de ön planda olacak. Ürünlerin tanıtılmasının ardından iPhone 12 ne zaman satışa sunulacak sorusu akıllara geldi. İşte modellere dair merak edilenler...

İPHONE 12 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

iPhone 12'nin ABD'deki başlangıç fiyatı 799 dolar iPhone 12 Mini'nin başlangıç fiyatı ise 699 dolar olarak açıklandı. iPhone 12 Türkiye fiyatı ise henüz belli olmadı.