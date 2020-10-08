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    • Ekonomi
    • 08.10.2020 09:45
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    • 08.10.2020 10:15
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    5000 TL maaşla onlarca şehirde personeli alımı başvuru şartları! İşte kadrolar (finans-garanti-bbva-ykb-denizbank-teb)

    Her geçen gün cılık sektörünün dünya genelinde büyümeye devam etmesi, bu hizmet alanlarında personel konusunda ciddi bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu yüzden de bankalar deneyimli ve deneyimsiz personel alım ilanları açmaya başladı. Güncel olarak yayınlanan deneyimsiz banka personel alımı ilanları sayesinde bankacılık sektöründe daha uygun kriterlerle iş sahibi olunabilmektedir. Garanti BBVA, Bankası, , TEB, Denizbank tarafından yayımlanan personel alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda yer almaktadır. Peki 5000 TL maaşla onlarca şehirde şehre banka personeli alımı başvuru şartları nedir?

    takvim.com.tr
    5000 TL maaşla onlarca şehirde personel alımı

    Bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren bankacılık kuruluşları tarafından 2020 yılında binlerce yeni personel alımı gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bankacılık ve finans kuruluşları genel personel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacı ile deneyimli personellerin dışında deneyimsiz personel adayları içinde güncel iş ilanları açmaktadır. Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, TEB, Denizbank tarafından yayımlanan personel alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda yer almaktadır. Peki 5000 TL maaşla onlarca şehirde şehre banka personeli alımı başvuru şartları nedir?

    GARANTİ BBVA

    Döviz Pozisyon Yetkilisi/Uzmanı

    Tl Vostro Hesaplar Yetkilisi

    Başvuru sayfası:

    https://www.kariyer.net/firma-profil/garanti-bbva-5100-29983

    DENİZBANK

    .Net Yazılım Mühendisi

    Uluslararası Raporlama ve Konsolidasyon Yetkilisi

    Veri Yönetişimi Uzmanı

    Bireysel Danışman

    Denizyatırım Risk Yönetimi Uzmanı

    IT Audıtor

    Mobil Satış Performans Yönetimi Uzmanı

    Dış Ticaret Operasyon Uzmanı

    Proje Finansmanı Yönetmeni

    Mobil Satış Temsilcisi

    Resmi Raporlama Uzmanı/Yetkilisi

    Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi

    Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi / Kayseri

    Operasyonel Risk Yönetimi Uzmanı/Yetkilisi

    Fon Yönetimi Operasyon Uzmanı / Yetkilisi

    Muhabir İlişkileri Uzman/Yetkili

    Perakende Bank. Proje Yönetimi Yetkilisi

    Üst Düzey Yönetici Asistanı

    Risk Modelleri Validasyon Asistanı

    Gayrimenkul Satış-Operasyon Süreç Yönetimi Uzmanı

    Bankacılık Hizmetleri Temsilcisi / Yeşilova

    Bireysel Danışman

    Deniz Portföy Bilgi Tekn. Koordinasyon Yetkilisi

    Mobil Bankacılık Yönetmeni

    Bireysel Krediler Ürün Yönetimi Yönetmeni

    Başvuru sayfası:

    https://www.kariyer.net/firma-profil/denizbank-2494-16410

    YAPI KREDİ

    Kanuni Takip İç Kaynak Adana – Avukat

    Yatırım Uzman İş Analisti (Uyge 1)

    Yatırım Uzman Yazılım Mühendisi (Uyge 1)

    Yatırım İç Kontrol / Denetçi

    Yatırım Uzman Yazılım Mühendisi (Uyge 2)

    Yapı Kredi Bankacılık Akademisi Stajyeri

    Veri Analitik Uygulamaları Stajyeri

    Yapı Kredi Yatırım İç ve Dış Raporlama Uzmanı

    Başvuru sayfası:

    https://www.kariyer.net/firma-profil/yapi-ve-kredi-bankasi-a-s-2108-231928

    TÜRKİYE FİNANS KATILIM

    Müşteri İşlemleri Yetkili Yrdd

    Pazarlama İletişimi Yöneticisi

    Bordro ve İk Mevzuat Yönetimi Yöneticisi

    Ücret Yönetimi ve İk Analitik Yetkilisi

    Ticari Portföy Yönetmeni

    Perakende Bankacılık Servisi

    Bs Dizin ve Mesajlaşma Servisi Sistem Uzmanı

    Atm Kanal Yönetimi Yönetici Yrd.

    İş Mükemmelliği Yöneticisi

    Çağrı Merkezi İş Geliştirme Uzmanı

    Stratejik Satın Alma Yönetici Yardımcısı

    Hukuk Müşaviri Yardımcısı (Yönetici Avukat)

    Bölge Kredileri Tahsis Yönetmeni

    Hukuk Dava Operasyon ve Yazı İşleri Yetkili Yrd.

    Bs Depo Görevlisi

    Şube Varlıklı Bankacılık Portföy Yet./ Yön.

    Ticari Portföy Yönetmen Yrd.

    Girişimci Bank. Yönetmen Yard./ Yetk.

    Müşteri Deneyimi Yöneticisi

    Avukat

    Beşyüzevler Perakende Bankacılık

    Edremit Şb. Girişimci Müşteri İlişkileri Yetkilisi

    Gişe Yetkilisi

    Kıdemli Sistem Uzmanı

    Kartal Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.

    Hasanpaşa Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.

    Gezici Gişe Yetkili Yardımcısı

    Hatay - Girişimci Bankacılık Yönetmeni

    Gelen Çağrı Yetkili Yardımcısı

    İngilizce Bilen Gelen Çağrı Yetkili Yardımcısı

    Kırıkkale Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.

    Başvuru sayfası

    https://www.kariyer.net/firma-profil/turkiye-finans-katilim-bankasi-4594-29477

    TEB

    Rating Models Development Assistant Manager

    Dijital Pazarlama Yönetici Yardımcısı-Teb Cetelem

    Makine Mühendisi

    Elektrik Mühendisi

    BT Yönetim Yazılımları - Yazılım Geliştirme Uzmanı

    Teb Holding - Makam Şoförü

    Corporate Credits Allocation Manager

    Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi

    Kobi Müşteri İlişkileri Yöneticisi

    Grup Şirketleri Yazılım Geliştirme Sorumlusu

    Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi

    Fon Hizmet Yönetici Yardımcısı

    Karadeniz Bölgesi Cepteteb Müşteri İlişkileri Tems

    Dönemsel Operasyon Yetkilisi - Teb Finansman A.Ş.

    Teb Yatırım - Dijital Kanal Müdürü/Yöneticisi

    Teb Yatırım - Yatırım ve Fin. Hiz. Yön/Yön. Yard.

    Piyasa, Likidite ve Faiz Oranı Riskleri Yetkilisi

    Piyasa, Likidite&Faiz Riskleri Yönetici Yardımcısı

    Ağ ve Ses Sistemleri Destek Proje Uzmanı

    Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yöneticisi

    İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi

    Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi

    Teb Faktoring - Yurt Dışı Operasyon Yön.Yardımcısı

    Nakit Yönetimi Ürün ve Uygulama Yöneticisi

    Teb Faktoring - Yurt İçi Operasyon Yetkilisi

    Dış Ticaret Operasyonları Yönetici Yardımcısı

    Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

    Yıldız Müşteri İlişkileri Yöneticisi

    TEB - Türk Ekonomi Bankası

    İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi

    Başvuru sayfası

    https://www.kariyer.net/firma-profil/teb-turk-ekonomi-bankasi-1126-1370

    BANKA PERSONELİ NASIL OLUNUR?

    Bankacılık sektöründe deneyimsiz banka personeli, temel olarak bankacılık sektöründe herhangi bir profesyonel çalışma deneyimi bulunmayan kişiler olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak yeni mezun olan üniversite ve lise öğrencilerini kapsamaktadır. Lise ve lisans düzeyindeki Bankacılık bölümlerinde okuyan stajyer olarak bankalarda çalışmalarından dolayı az miktarda da olsa belirli bir seviyede profesyonel iş deneyimine sahiptir. Ancak bankalar açısından söz konusu kişiler içinde deneyimsiz tanımlaması gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda da okuldan yeni mezun olmuş ve daha hiçbir bankada çalışmamışsanız deneyimsiz personel olarak görülürsünüz.

    Bankalar tarafından ağırlıklı olarak personel alımları merkez ve taşra teşkilatlarında mevcut olan gereksinimlere göre gerçekleştirilmektedir. Bankanın yıllık büyüme hızı, açılacak yeni şubeleri ve mevcut şube sayısı gibi kriterlere göre İnsan Kaynakları departmanı tarafından belirlenmektedir. Bankalar özellikle deneyimsiz yeni mezunlar açısından kadro oluşturarak, deneyim kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Günümüzde banka personel alımı gerçekleştireceği personeller için farklı kaynaklardan yararlanarak, istihdam gerçekleştirmektedir.

    İlk değerlendirmeden sonra aranan kriterleri sağlayan deneyimsiz banka personeli adayları bankaların İnsan Kaynakları departmanı tarafından mülakata çağrılmaktadır. Yapılan mülakatlar sonucunda olumlu olması durumunda bankalarda personel olarak görev alabilme imkanına sahip olabilmektedir. Bu kapsamda günümüzde bankacılık sektöründe herhangi bir deneyime sahip olunması durumunda mutlaka özgeçmiş içerisinde yer verilmesi tavsiye edilir. Bu şekilde diğer adaylara göre bir adım önde bulunarak, banka bünyesindeki ilgili pozisyonlar için açılmış olan iş ilanını başarılı bir şekilde elde edebilme imkanına sahip olabilmektedir.

    Türkiye' deki bankacılık ve finans kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek tüm deneyimsiz banka personel alımı iş ilanlarına ilişkin olarak bankacılık ve finans kuruluşlarının resmi duyuruları takip edilebilir. Bu şekilde tüm güncel iş ilanlarından haberdar olunabildiği için deneyimli ya da deneyimsiz olunması fark etmeksizin bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankacılık ve finans kuruluşlarının ilgili ve uygun pozisyonlarında iş sahibi olunabilmektedir.
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    Haberler Ekonomi 5000 TL maaşla onlarca şehirde banka personeli alımı başvuru şartları! İşte kadrolar (finans-garanti-bbva-ykb-denizbank-teb)