Bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren bankacılık kuruluşları tarafından 2020 yılında binlerce yeni personel alımı gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bankacılık ve finans kuruluşları genel personel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacı ile deneyimli personellerin dışında deneyimsiz personel adayları içinde güncel iş ilanları açmaktadır. Garanti BBVA, Yapı Kredi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, TEB, Denizbank tarafından yayımlanan personel alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda yer almaktadır. Peki 5000 TL maaşla onlarca şehirde şehre banka personeli alımı başvuru şartları nedir?
GARANTİ BBVA
Döviz Pozisyon Yetkilisi/Uzmanı
Tl Vostro Hesaplar Yetkilisi
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/firma-profil/garanti-bbva-5100-29983
DENİZBANK
.Net Yazılım Mühendisi
Uluslararası Raporlama ve Konsolidasyon Yetkilisi
Veri Yönetişimi Uzmanı
Bireysel Danışman
Denizyatırım Risk Yönetimi Uzmanı
IT Audıtor
Mobil Satış Performans Yönetimi Uzmanı
Dış Ticaret Operasyon Uzmanı
Proje Finansmanı Yönetmeni
Mobil Satış Temsilcisi
Resmi Raporlama Uzmanı/Yetkilisi
Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi
Ticari Bankacılık Portföy Yöneticisi / Kayseri
Operasyonel Risk Yönetimi Uzmanı/Yetkilisi
Fon Yönetimi Operasyon Uzmanı / Yetkilisi
Muhabir İlişkileri Uzman/Yetkili
Perakende Bank. Proje Yönetimi Yetkilisi
Üst Düzey Yönetici Asistanı
Risk Modelleri Validasyon Asistanı
Gayrimenkul Satış-Operasyon Süreç Yönetimi Uzmanı
Bankacılık Hizmetleri Temsilcisi / Yeşilova
Bireysel Danışman
Deniz Portföy Bilgi Tekn. Koordinasyon Yetkilisi
Mobil Bankacılık Yönetmeni
Bireysel Krediler Ürün Yönetimi Yönetmeni
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/firma-profil/denizbank-2494-16410
YAPI KREDİ
Kanuni Takip İç Kaynak Adana – Avukat
Yatırım Uzman İş Analisti (Uyge 1)
Yatırım Uzman Yazılım Mühendisi (Uyge 1)
Yatırım İç Kontrol / Denetçi
Yatırım Uzman Yazılım Mühendisi (Uyge 2)
Yapı Kredi Bankacılık Akademisi Stajyeri
Veri Analitik Uygulamaları Stajyeri
Yapı Kredi Yatırım İç ve Dış Raporlama Uzmanı
Başvuru sayfası:
https://www.kariyer.net/firma-profil/yapi-ve-kredi-bankasi-a-s-2108-231928
TÜRKİYE FİNANS KATILIM
Müşteri İşlemleri Yetkili Yrdd
Pazarlama İletişimi Yöneticisi
Bordro ve İk Mevzuat Yönetimi Yöneticisi
Ücret Yönetimi ve İk Analitik Yetkilisi
Ticari Portföy Yönetmeni
Perakende Bankacılık Servisi
Bs Dizin ve Mesajlaşma Servisi Sistem Uzmanı
Atm Kanal Yönetimi Yönetici Yrd.
İş Mükemmelliği Yöneticisi
Çağrı Merkezi İş Geliştirme Uzmanı
Stratejik Satın Alma Yönetici Yardımcısı
Hukuk Müşaviri Yardımcısı (Yönetici Avukat)
Bölge Kredileri Tahsis Yönetmeni
Hukuk Dava Operasyon ve Yazı İşleri Yetkili Yrd.
Bs Depo Görevlisi
Şube Varlıklı Bankacılık Portföy Yet./ Yön.
Ticari Portföy Yönetmen Yrd.
Girişimci Bank. Yönetmen Yard./ Yetk.
Müşteri Deneyimi Yöneticisi
Avukat
Beşyüzevler Perakende Bankacılık
Edremit Şb. Girişimci Müşteri İlişkileri Yetkilisi
Gişe Yetkilisi
Kıdemli Sistem Uzmanı
Kartal Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
Hasanpaşa Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
Gezici Gişe Yetkili Yardımcısı
Hatay - Girişimci Bankacılık Yönetmeni
Gelen Çağrı Yetkili Yardımcısı
İngilizce Bilen Gelen Çağrı Yetkili Yardımcısı
Kırıkkale Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
Başvuru sayfası
https://www.kariyer.net/firma-profil/turkiye-finans-katilim-bankasi-4594-29477
TEB
Rating Models Development Assistant Manager
Dijital Pazarlama Yönetici Yardımcısı-Teb Cetelem
Makine Mühendisi
Elektrik Mühendisi
BT Yönetim Yazılımları - Yazılım Geliştirme Uzmanı
Teb Holding - Makam Şoförü
Corporate Credits Allocation Manager
Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Kobi Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Grup Şirketleri Yazılım Geliştirme Sorumlusu
Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
Fon Hizmet Yönetici Yardımcısı
Karadeniz Bölgesi Cepteteb Müşteri İlişkileri Tems
Dönemsel Operasyon Yetkilisi - Teb Finansman A.Ş.
Teb Yatırım - Dijital Kanal Müdürü/Yöneticisi
Teb Yatırım - Yatırım ve Fin. Hiz. Yön/Yön. Yard.
Piyasa, Likidite ve Faiz Oranı Riskleri Yetkilisi
Piyasa, Likidite&Faiz Riskleri Yönetici Yardımcısı
Ağ ve Ses Sistemleri Destek Proje Uzmanı
Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yöneticisi
İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
Teb Faktoring - Yurt Dışı Operasyon Yön.Yardımcısı
Nakit Yönetimi Ürün ve Uygulama Yöneticisi
Teb Faktoring - Yurt İçi Operasyon Yetkilisi
Dış Ticaret Operasyonları Yönetici Yardımcısı
Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
Yıldız Müşteri İlişkileri Yöneticisi
TEB - Türk Ekonomi Bankası
İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Başvuru sayfası
https://www.kariyer.net/firma-profil/teb-turk-ekonomi-bankasi-1126-1370
BANKA PERSONELİ NASIL OLUNUR?
Bankacılık sektöründe deneyimsiz banka personeli, temel olarak bankacılık sektöründe herhangi bir profesyonel çalışma deneyimi bulunmayan kişiler olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak yeni mezun olan üniversite ve lise öğrencilerini kapsamaktadır. Lise ve lisans düzeyindeki Bankacılık bölümlerinde okuyan stajyer olarak bankalarda çalışmalarından dolayı az miktarda da olsa belirli bir seviyede profesyonel iş deneyimine sahiptir. Ancak bankalar açısından söz konusu kişiler içinde deneyimsiz tanımlaması gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda da okuldan yeni mezun olmuş ve daha hiçbir bankada çalışmamışsanız deneyimsiz personel olarak görülürsünüz.
Bankalar tarafından ağırlıklı olarak personel alımları merkez ve taşra teşkilatlarında mevcut olan gereksinimlere göre gerçekleştirilmektedir. Bankanın yıllık büyüme hızı, açılacak yeni şubeleri ve mevcut şube sayısı gibi kriterlere göre İnsan Kaynakları departmanı tarafından belirlenmektedir. Bankalar özellikle deneyimsiz yeni mezunlar açısından kadro oluşturarak, deneyim kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Günümüzde banka personel alımı gerçekleştireceği personeller için farklı kaynaklardan yararlanarak, istihdam gerçekleştirmektedir.
İlk değerlendirmeden sonra aranan kriterleri sağlayan deneyimsiz banka personeli adayları bankaların İnsan Kaynakları departmanı tarafından mülakata çağrılmaktadır. Yapılan mülakatlar sonucunda olumlu olması durumunda bankalarda personel olarak görev alabilme imkanına sahip olabilmektedir. Bu kapsamda günümüzde bankacılık sektöründe herhangi bir deneyime sahip olunması durumunda mutlaka özgeçmiş içerisinde yer verilmesi tavsiye edilir. Bu şekilde diğer adaylara göre bir adım önde bulunarak, banka bünyesindeki ilgili pozisyonlar için açılmış olan iş ilanını başarılı bir şekilde elde edebilme imkanına sahip olabilmektedir.
Türkiye' deki bankacılık ve finans kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek tüm deneyimsiz banka personel alımı iş ilanlarına ilişkin olarak bankacılık ve finans kuruluşlarının resmi duyuruları takip edilebilir. Bu şekilde tüm güncel iş ilanlarından haberdar olunabildiği için deneyimli ya da deneyimsiz olunması fark etmeksizin bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankacılık ve finans kuruluşlarının ilgili ve uygun pozisyonlarında iş sahibi olunabilmektedir.