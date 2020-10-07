Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    ne dopingi

    Ege İhracatçı Birlikleri'nce (EİB) düzenlenen sanal gıda ı , 23-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Başkanı Jak Eskinazi, tanıtım toplantısında, "The Fource, dünyanın dört bir yanındaki paydaşlarına erişim sağlayan, yeni nesil bilgi, ticaret ve uluslararası gıda sektörünün en kapsamlı dijital kaynağı olacak" dedi.

    Gıda sektörüne The Fource dopingi

    Ege İhracatçı Birlikleri'nce (EİB) düzenlenen sanal gıda ı , 23-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. Başkanı Jak Eskinazi, tanıtım toplantısında, "The Fource, dünyanın dört bir yanındaki paydaşlarına erişim sağlayan, yeni nesil bilgi, ticaret ve uluslararası gıda sektörünün en kapsamlı dijital kaynağı olacak" dedi. EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de "Fuar, pandeminin tüm olumsuzluklarına karşı adeta panzehir olacak. Fuarın temasını Anadolu olarak seçtik" diye konuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Gıda sektörüne The Fource dopingi