Gıda sektörüne The Fource dopingi

Ege İhracatçı Birlikleri'nce (EİB) düzenlenen sanal gıda fuarı The Fource, 23-27 Kasım'da gerçekleştirilecek. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tanıtım toplantısında, "The Fource, dünyanın dört bir yanındaki gıda sektörü paydaşlarına erişim sağlayan, yeni nesil bilgi, ticaret ve uluslararası gıda sektörünün en kapsamlı dijital kaynağı olacak" dedi. EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de "Fuar, pandeminin tüm olumsuzluklarına karşı adeta panzehir olacak. Fuarın temasını Anadolu olarak seçtik" diye konuştu.