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    • Ekonomi
    • 07.10.2020 Gazete
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    ’a ünü, takdim etti.

    Sagun’a Japonya’dan ödül

    Su ürünleri ihracatçısı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, ile arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Japonya hükümetince 'Japonya Büyükelçisi ü'ne layık görüldü. Sagun'a ödülünü, Japonya'nın Büyükelçiliği resmi konutunda düzenlenen törenle takdim etti. Sagun, "Japonya ile yaklaşık 20 yıl önce orkinos ve somon ihraç ederek başlayan ticari ilişkilerimiz zamanla sarsılmaz bir dostluğa dönüştü" şeklinde konuştu.

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    Haberler Ekonomi Ahmet Tuncay Sagun’a Japonya’dan ödül