Sagun’a Japonya’dan ödül

Su ürünleri ihracatçısı Group Sagun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, Türkiye ile Japonya arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Japonya hükümetince 'Japonya Büyükelçisi Ödülü'ne layık görüldü. Sagun'a ödülünü, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi konutunda düzenlenen törenle Büyükelçi Akio Miyajima takdim etti. Sagun, "Japonya ile yaklaşık 20 yıl önce orkinos ve somon ihraç ederek başlayan ticari ilişkilerimiz zamanla sarsılmaz bir dostluğa dönüştü" şeklinde konuştu.