Pandemiye uyumlu ‘Multi Evler’ geliyor

EV, OFİSE DÖNÜŞÜYOR

Özcan Tahincioğlu, yeni dünya düzeninde birçok kurumun uzaktan çalışma yöntemine geçmesi nedeniyle, standart evlerin bu ihtiyaçları gerektiği gibi karşılayamadığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Evden çalışanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çok kullanımlı olarak tasarladığımız Multi Evler projesi ile tek bir dokunuşla mutfağınızı resepsiyona, salonunuzu toplantı odasına ve aynı zamanda ikinci bir yatak odasına dönüştürebiliyorsunuz. Multi Evleri home office olarak düşünmeyin, bunun çok ötesinde bir konsept var. Büyüklükleri 10 ve 30 metrekare arasında değişen geniş terasları, 3.35 metre tavan yüksekliği ve en küçüğü 76, en büyüğü 165 metrekare olan konutlarıyla sadece home office olarak değil, konut sahiplerinin çocuklarıyla da rahatlıkla yaşayabileceği ferah bir ortam yaratıyoruz. 1+1, 2+1 ve 3+1 alternatiflerden oluşan projede çok fonksiyonlu kullanılan ürünler hem ofis hem konut hem de home office ihtiyacına cevap verebiliyor. Ayrıca gün ışığını optimum alan cam cepheler, her üniteye özel depo alanları, concierge ve vale hizmetinin yanı sıra metro istasyonuna bağlantılı olması da projeyi ayrıcalıklı kılıyor."