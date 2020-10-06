Pandemiye uyumlu ‘Multi Evler’ geliyor

Tahincioğlu Gayrimenkul, pandemi döneminde değişen yaşam biçimleri ve yeni normal düzen odağıyla daha önce gayrimenkul sektöründe görülmemiş bir projeye imza atıyor. Sektörün önde gelen firmalarından biri olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle bu değişime cevap verecek 'Multi Evler'i tasarladıklarını söyleyen Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçirdikleri Nidapark Küçükyalı projesinde yer alan 'Nidapark Küçükyalı Büyükada' etabında hem konut hem ofis hem de konut/ofis olarak kullanılabilen üniteler tasarladıklarını söyledi. 2 blokta toplam 218 üniteden oluşan Nidapark Küçükyalı Büyükada'nın sektöre örnek teşkil edecek nitelikte tasarlandığını vurgulayan Tahincioğlu, "Pandemi ile yaşam biçimleri değişiyor. Evde geçirilen zaman bizlere yaşam alanlarımızın önemini gösterdi. Ofis kullanımının azalması ve home office çalışma sistemine ani bir geçiş yapılması, evlerde ofis ortamının yaratılmasını mecburi hale getirdi. Buradan hareketle sektörün lider kuruluşu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle bu değişime cevap verecek ve Türkiye'de bir ilk olacak 'Multi Evler'i tasarladık" dedi.
EV, OFİSE DÖNÜŞÜYOR
Özcan Tahincioğlu, yeni dünya düzeninde birçok kurumun uzaktan çalışma yöntemine geçmesi nedeniyle, standart evlerin bu ihtiyaçları gerektiği gibi karşılayamadığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Evden çalışanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için çok kullanımlı olarak tasarladığımız Multi Evler projesi ile tek bir dokunuşla mutfağınızı resepsiyona, salonunuzu toplantı odasına ve aynı zamanda ikinci bir yatak odasına dönüştürebiliyorsunuz. Multi Evleri home office olarak düşünmeyin, bunun çok ötesinde bir konsept var. Büyüklükleri 10 ve 30 metrekare arasında değişen geniş terasları, 3.35 metre tavan yüksekliği ve en küçüğü 76, en büyüğü 165 metrekare olan konutlarıyla sadece home office olarak değil, konut sahiplerinin çocuklarıyla da rahatlıkla yaşayabileceği ferah bir ortam yaratıyoruz. 1+1, 2+1 ve 3+1 alternatiflerden oluşan projede çok fonksiyonlu kullanılan ürünler hem ofis hem konut hem de home office ihtiyacına cevap verebiliyor. Ayrıca gün ışığını optimum alan cam cepheler, her üniteye özel depo alanları, concierge ve vale hizmetinin yanı sıra metro istasyonuna bağlantılı olması da projeyi ayrıcalıklı kılıyor."
Gündüz masa gece yatak
Tahincioğlu'nun Küçükyalı projesindeki multi evlerde modüler olarak tasarlanan üniteler çok farklı kullanıma olanak sunuyor. Mutfak modülünde gizli masa çıkarılınca gündüz sekreterya masası olarak kullanılabiliyor. Altında 2 adet tekerlekli çekmeceli keson var. İstenirse bu masa mutfak için ilave tezgah alanı olarak da kullanılabiliyor. Mutfak kapakları kapanınca dolap olarak görünüyor. Bu mekan hem mutfak alanı hem de sekreterya alanı olarak kullanılabiliyor. Salon, oturma ve TV alanı olarak kullanılan bölüm, ofis olduğu durumda bekleme salonu olarak kullanılabiliyor. Masa hem yemek hem de toplantı masası olarak kullanılabiliyor. Masa, açılır kapanır yatağa monte olduğu için, çift kişilik yatak haline dönüşebiliyor. Konutta bulunan alan, gündüz yatak odası bölümü ile arasındaki bölücüyü kapatıp izole çalışma odası olarak kullanılabiliyor. İstenirse çocuk odası olarak da kullanmak da mümkün.
Ciro hedefi 1.5 milyar lira
Emlak Konut GYO'nun başlattığı 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasında Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye Projeleri'nde yoğun bir taleple karşılaşan Tahincioğlu Gayrimenkul, bu yılın ilk 9 ayında 1.1 milyar liralık ciro elde etti. Özcan Tahincioğlu, yıl sonuna kadar 1.5 milyar liralık ciro hedeflediklerini belirtti.
Mağazalar satışa çıkıyor
Nidapark Küçükyalı projesi, satışları tamamlanan Kınalı, Burgaz, Heybeli, Sedef, Mahalle ve yeni satışa sunulan Büyükada etaplarından oluşuyor. Bütün etaplar kendi içerisinde birbirinden bağımsız olurken, proje içerisinde sağlıklı alışveriş konseptine uygun olarak planlanan 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesi Palladium Cadde Küçükyalı'nın 1. fazındaki mağazalar ise kısa süre içinde satışa çıkacak.
60 AY SIFIR FAİZLE SATILIYOR
Özcan Tahincioğlu, geliştirdikleri finansal çözüm sayesinde Multi Evler için yüzde 15 peşinle 60 ay sıfır vade farkı veya banka kredisiz yüzde 20 peşinle 120 ay 0.79 vade farkıyla avantajlı ödeme planı sunduklarını belirterek, "Taksitler 12 ay sonra başlıyor" dedi.
YENİ PROJE MÜJDESİ
Nidapark Küçükyalı, Nidapark İstinye ve Kağıthane'de bulunan Nidapark Ayyıldız projelerinin hemen arkasından yeni projeye Çengelköy'de başlayacaklarını anlatan Özcan Tahincioğlu, projenin az katlı mimarisi, Boğaz manzarası, bahçeli ve geniş terasları ile fark yaratan bir konut projesi olacağını dile getirdi.