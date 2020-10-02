



Ülkemizde rahatsızlıkları olanlara çeşitli destekler devrede. Tüberküloz ve SSPE nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan ihtiyaç sahiplerine aylık düzenli nakdi yardım yapılıyor. Tüberküloz hastalarına 6 aydan 2 yıla kadar, SSPE hastalarına da tedavi süreçleri boyunca destek sağlanıyor. Desteğin tutarı ise aylık bin 544 lira. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.