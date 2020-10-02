Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Tüberküloz ve hastalarına aylık 1.544 lira destek

    Tüberküloz ve hastalarına aylık bin 544 lira nakdi destek sağlanırken, kronik rahatsızlığı nedeniyle cihaza bağlı olanların elektrik faturasını devlet karşılıyor.



    Ülkemizde rahatsızlıkları olanlara çeşitli destekler devrede. Tüberküloz ve SSPE nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan ihtiyaç sahiplerine aylık düzenli nakdi yardım yapılıyor. Tüberküloz hastalarına 6 aydan 2 yıla kadar, SSPE hastalarına da tedavi süreçleri boyunca destek sağlanıyor. Desteğin tutarı ise aylık bin 544 lira. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.




    BORÇ ÖDENİYOR
    Bir başka destek ile de cihaza bağımlı ihtiyaç sahiplerinin elektrik fatura bedeli karşılanıyor. Ayrıca hanelere kesintisiz güç kaynağı sağlanırken, yardımın başladığı ilk ay tek seferlik olmak şartıyla hanelerin birikmiş elektrik borçları da ödeniyor.



    KİMLER YARARLANIYOR?
    Sosyal     Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen, tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip ya da kronik rahatsızlıkları nedeniyle cihaza bağımlı kişiler yararlanabiliyor.

    NEREYE BAŞVURULUYOR?
    Başvurular hastaların ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yapılır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Tüberküloz ve SSPE hastalarına aylık 1.544 lira destek