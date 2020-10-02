Ülkemizde rahatsızlıkları olanlara çeşitli destekler devrede. Tüberküloz ve SSPE nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan ihtiyaç sahiplerine aylık düzenli nakdi yardım yapılıyor. Tüberküloz hastalarına 6 aydan 2 yıla kadar, SSPE hastalarına da tedavi süreçleri boyunca destek sağlanıyor. Desteğin tutarı ise aylık bin 544 lira. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.
BORÇ ÖDENİYOR
Bir başka destek ile de cihaza bağımlı ihtiyaç sahiplerinin elektrik fatura bedeli karşılanıyor. Ayrıca hanelere kesintisiz güç kaynağı sağlanırken, yardımın başladığı ilk ay tek seferlik olmak şartıyla hanelerin birikmiş elektrik borçları da ödeniyor.
KİMLER YARARLANIYOR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen, tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip ya da kronik rahatsızlıkları nedeniyle cihaza bağımlı kişiler yararlanabiliyor.
NEREYE BAŞVURULUYOR?
Başvurular hastaların ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) yapılır.