İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un resmi internet adresini açın. Burada "Açık iş ilanları" kategorisinde "bekçi" aramasını yapın. Karşınıza çıkan ilanlardan istediğinizin üstüne tıklayarak başvuru yapabilirsiniz.

Bekçi Alımı Başvuru İçin Tıklayınız...

BAŞVURU ŞARTLARI;

Bekçi alımı başvurusu için İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden yayınladığı ilana başvuru yapabilirsiniz. Aynı zamanda en yakın İŞKUR Genel Müdürlüğüne giderek başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Ancak İŞKUR' a üye değilseniz öncelikle üye olmalısınız. İŞKUR' a üye olmak için 14 yaşını tamamlamış olmalısınız. Ardından İŞKUR' un sitesine giriş yaparak kişisel, eğitim, iletişim ve mesleki bilgilerinizi istenilen bir şekilde eksiksiz girmelisiniz. Daha sonra e-posta yolu ile hesabınızı onaylayarak hemen başvurunuzu oluşturabilirsiniz. Bekçilik ilanı için hangi ili seçerseniz alım kapasitesi karşınıza çıkmaktadır. Bu nedenle hızlı bir şekilde üye olup, başvurunuzu oluşturmanız gerekmektedir.

İŞKUR KAYIT NASIL YAPILIR?

İş arıyor ancak ülke genelindeki milyonlarca işsiz gibi iş bulmakta zorlanıyorsanız, İŞKUR'a kaydolarak, mesleğinize ve eğitim durumunuza uygun işi kolayca bulabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi İŞKUR bürolarına gitmeden yapmak istiyorsanız kurumun internet şubesini kullanabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;

* İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.

* Sitede bulunan üst menüde "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.

* Açılan İŞKUR E-Şubesinde kayıt işleminize devam etmek için sol kısımda bulunan "İş Arayan" altındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

* İŞKUR iş arayan üyelik sayfasına girdiğinizde karşınızda çıkan "Üyelik Sözleşmesi" detaylarını dikkatlice okuyun ve daha sonra onay veriyorsanız altta bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın. Eğer onay vermiyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayabilirsiniz(Üyelik sözleşmesini onaylamazsanız, kayıt işlemine devam edemezsiniz).