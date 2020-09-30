Operatör ve internet konusunda milyonlarca liralık yatırımları bulunan ve Türkiye'nin dört bir yanında ki alt yapısını sağlamlaştırmaya çalışan Turkcell ve Grup Şirketleri müşteri memnuniyetinin yükselmesi için personel alımı yapıyor. Turkcell ve Grup şirketleri personel alımı ilanları interaktif iş ilanları siteleri aracılığı ile yapılmaktadır. Bu alımlarda adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olmaları gerekmektedir. Diyarbakır, Tokat, Balıkesir illerinde görevlendirilecekler. Kadro dağılımında satış temsilcisi, iletişim uzmanı ve danışmanı, kasiyer, satış danışmanı kadrolarında görevlendirilecekler. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Yukarıdaki ilan numaralarından E-şube numaraları üzerinden ilan detaylarına erişilebilecek.
İLETİŞİM UZMANI ALIMI;
İletişim uzmanı kadrosunda alımlarda diksiyonu düzgün, lise mezunu, satış becerisine sahip, ikna kabiliyeti bulunan adaylar başvuru yapabilecekler. Maaş haklarında ise en az 2400 tl ile 4 Bin tl arasında ücret verilecek ve asgari geçim indirimi verilecek.
Kasiyer ve satış danışmanı alımlarında ise Balıkesir ilinde görevlendirilecekler. Kasa sorumlusu olarak görevlendirilecekler ve mağazalarının temizliğinden sorumlu olacak. Esnek çalışmaya ayak uydurabilen, vardiyalı çalışmaya ayak uydurabilecek adaylar başvuru yapabilirler.
Satış danışmanı istihdamında adayların cihaz satışı ve aksesuvar satışı yapacak. Teknik serviste cihazların takibi yapacak. Vardiyalı ve esnek çalışabilecek adaylar başvuru yapabilirler.
SATIŞ TEMSİLCİSİ ALIMI;
Türkcell Superonline ve Turkcell iletişim merkezlerindeki alımlarda satış temsilcisi başvuru şartları nedir? Yaş şartında en az 18 yaşını doldurmuş olmak ve 25 yaşından gün almamış olmak, hedef odaklı çalışabilmek, iletişim becerileri yüksek, ikna kabiliyeti bulunan, ekip çalışmasına uygun ve sabah 09:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında çalışabilecek adaylar başvuru yapabilecekler.
Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Yukarıdaki ilan numaralarından E-şube numaraları üzerinden ilan detaylarına erişilebilecek.
İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?
Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.