65 MEMUR ALIMI YAPILACAK!

İstanbul ve Ankara illeri için memur alımı yapılacak. Bu kapsamsa Zabıta Memuru kadrolarında 65 kişilik kadro için alım yapılacak. Mamak Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi bünyelerine alım yapacak. Buna göre;

İstanbul Sarıyer Belediyesi bünyesine 15 kişilik boş kadro ile Kadın Erkek adaylar içerisinden Ön Lisans mezunları içerisinden KPSS 60 Puan ile 15 Zabıta Memuru alınacak.

Mamak Belediyesi 50 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru Alımı yapacak. Bu kapsamda Sadece Erkek ve Ön Lisans mezunu 20 ve kadın/Erkek Lisans mezunu 30 Zabıta Memuru Alımı yapılacak.