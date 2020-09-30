Kamuya memur alımı ilanları yayımlandı. 30 Eylül 2020 tarihi ile yayımlanmış olan Memur Alımı ilanlarına göre farklı alanlarda olmak üzere 65 kişilik boş kadro ile Zabıta memuru alımı yapılacak. Bu kapsamsa Zabıta Memuru kadrolarında 65 kişilik kadro için alım yapılacak. Mamak Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi bünyelerine alım yapacak. İstanbul Sarıyer Belediyesi bünyesine 15 kişilik boş kadro ile Kadın Erkek adaylar içerisinden Ön Lisans mezunları içerisinden KPSS 60 Puan ile 15 Zabıta Memuru alınacak. Belediyelerin sınırları içerisinde yer alan ve kanunla belirlenen emir ve yasaklar doğrultusunda çeşitli denetlemeler gerçekleştiren devlet memurlarına zabıta adı verilir.
65 MEMUR ALIMI YAPILACAK!
İstanbul ve Ankara illeri için memur alımı yapılacak. Bu kapsamsa Zabıta Memuru kadrolarında 65 kişilik kadro için alım yapılacak. Mamak Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi bünyelerine alım yapacak. Buna göre;
İstanbul Sarıyer Belediyesi bünyesine 15 kişilik boş kadro ile Kadın Erkek adaylar içerisinden Ön Lisans mezunları içerisinden KPSS 60 Puan ile 15 Zabıta Memuru alınacak.
Mamak Belediyesi 50 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru Alımı yapacak. Bu kapsamda Sadece Erkek ve Ön Lisans mezunu 20 ve kadın/Erkek Lisans mezunu 30 Zabıta Memuru Alımı yapılacak.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:
İki Belediye tarafından yayımlanmış olan memur alımı ilanlarına göre adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu yönde adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak " gibi şartlar aranacak.
Özel olarak ise, 2018 yılında yapılmış olan KPSS'den Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmak, 30 yaşından büyük olmamak, Erkeklerde 167cm ve Kadınlarda 160cm boyundan kısa boylu olmamak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.
BAŞVURULAR:
Söz konusu İstanbul ve Ankara illerindeki ilçe belediyeleri bünyelerine memur alımı için başvurular önümüzdeki günlerde başlayacak. Buna göre Mamak Belediyesi için 30 Kasım - 04 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sarıyer Belediyesi için ise 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak.
ZABITA NEDİR?
Belediyelerin sınırları içerisinde yer alan ve kanunla belirlenen emir ve yasaklar doğrultusunda çeşitli denetlemeler gerçekleştiren devlet memurlarına zabıta adı verilir.
ZABITA MEMURU OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
Zabıta alımında istihdam sağlamak için belediyeler dönem dönem zabıta alımı ilanları yayınlıyor. Zabıta olmak isteyen adaylar, yayınlanan ilanlara başvuru yaparak başvurular sonucunda sözlü mülakata çağırılıyor.Sözlü mülakattan yeterli puanı alan adayların, KPSS puanını da hesaba katılarak zabıta memuru olarak istihdam ediliyor. Zabıta olmak için öncelikle devlet tarafından yapılan KPSS sınavına girerek bir KPSS puanına sahip olmak gerekiyor. Bu puan en az 60 olmalıdır.
ZABITA OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adaylar.25 yaşını doldurmamış olan adaylar.Kamu haklarının hiçbirinden mahrum olmayan adaylar.Yüz kızartıcı bir ceza almamış olan adaylar.Yasa uyarınca herhangi bir durumdan dolayı hüküm giymemiş olan adaylar.Erkek adaylar için askerlikle İlişiği Bulunmayan adaylar.En az lise mezunu olan adaylar.Erkeklerde en az 1.75 m boyunca olmak Kadınlarda 1.67 Boyunda olan adaylar.Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. gibi şartlar aranmaktadır.Zabıta olmak için asgari eğitim düzeyinin lise ve dengi olması yeterlidir.Zabıta olmak için KPSS'den alınması gereken puan alt sınırı her alım ilanında belirtiliyor.