BAŞVURULAR

Migros market personel alımı yapılacak olan pozisyonlara ilişkin bazı kadrolar yukarıda verilmiştir. İlgili kadroları adaylar nasıl görebilir ve başvurular nasıl yapılacak. Buna göre aşağıda yer almakta olan linki takip edecek olan kişiler tüm kadroları görebilir ve başvurularını tamamlayabilir.

07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SICAK SATIŞ FIRIN ELEMANI

07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ KASİYER

07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ TEZGAHTAR

07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ KASAP

07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ MEYVE SEBZE TEZGAHTARI

07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ ŞARKÜTÖR

07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SEZONLUK KASİYER

07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SEZONLUK TEZGAHTAR

07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SEZONLUK KASAP