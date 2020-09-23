Koronavirüs salgını nedeniyle tüm Türkiye eve kapandı. Hatta iş hayatı bile evden yürütülmeye başlandı. Hal böyle olunca elektrik faturaları da katlandı. Peki elektrik faturasını nasıl düşürebiliriz? Buzdolabındaki bir detay elektrik tasarrufu sağlıyor, bunu biliyor muydunuz? Peki, Elektrik tasarrufu nasıl yapılır? Elektrik faturasını düşürmenin yolları nelerdir? İşte madde elektrik faturasının düşürmenin yolları... Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından yapılan açıklamada, elektrik faturalarında tasarruf sağlamak için çamaşır yıkama alışkanlıklarından mutfak aletlerinin kullanımına kadar dikkat edilecek bazı küçük kurallar konusunda ipuçları yer aldı.
ELEKTRİK TASARRUFU NASIL YAPILIR?
-Mümkün olduğunca gün ışığından istifade edin.
-Evde olduğunuz zamanı değerlendirin, duvarları açık renkler ile boyayın.
- Buzdolabını kalorifer, fırın, klima gibi ısı yayan eşyaların yakınına koymayın.
-Sulu yiyecekleri kapaklarını kapatarak buzdolabına koyun. Dolaba sıcak yiyecek koymayın. Kapısını sık sık açıp kapatmayın.
-TV, DVD, VCD, uydu alıcısı, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri düğmesinden kapatmayı alışkanlık hâline getirin.
-Kullanmadığımız bölümlerin elektriğini söndürme bir refleks hâline gelmeli.
-Tuvalet, merdiven, kapı önü gibi yerlere mümkünse sensörlü ışık yaptırın.
- Çamaşır ve bulaşık makinelerini az kapasite ya da çok yüklü olarak çalıştırmayın.
-Az kirli, ya da az miktarda çamaşırı yıkamak gerekirse kısa programda çalıştırın.
-Saç kurutma makinesini saçınızı havlu ile kuruttuktan sonra kullanın.
-Çamaşır kurutma makinesini çok gerekmedikçe çalıştırmayın.
-Eski ve arızalı cihazların elektrik tüketimini artırdığını unutmayın. Ya değiştirin, ya performansını kontrol ettirin. Eski eşya kullanarak daha çok elektrik kullanmak pahalıya mal olabilir.
- Normalden 3 kat az elektrik tüketen düşük enerji ampulleri kullanmaya özen gösterilmeli,
- Çamaşırlar gerekmedikçe yüksek ısıda yıkanmamalı,
- Şarj aletlerinin sürekli prizle bırakılmaması hem tüketim hem de güvenlik açısından gerekir,
- Buzdolabındaki sıvı yiyeceklerin üzerinin kapatılması enerji tüketimini azaltır,
- Dondurulmuş gıdaların derin dondurucudan bir gün önce çıkarıp buzdolabınıza konulması, dolaba soğukluk vereceği için elektrik tüketiminde tasarruf sağlar,
- Buzdolabı fırın ve diğer ısı kaynaklarından uzakta olmalı ki serin kalmak için çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalmasın,
- Buzdolabı ile arkasındaki duvar arasında en az 10 cm mesafe olmalı.
LED AMPUL NASIL SEÇİLMELİDİR?
Lümen: Bir ışık kaynağından yayılan ışık miktarını temsil eden lümen, LED ampul çeşitleri arasında tercih yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biridir. Bir ampulün yaydığı ışığın parlaklığını belirtmek için doğru ölçüttür. Lümenin yüksek olması aydınlatma ürününün parlak ışık vermesi anlamına gelmektedir.
Renk sıcaklığı: Ampulün yaydığı ışığın renk özelliğini belirleyen unsurdur. Ölçü birimi Kelvin olan renk sıcaklığı, üretilen ışığın sıcaklık ve soğukluk olarak açıklanmasıdır. Renk sıcaklığı 3600K-6500K arasında olan aydınlatma ürünleri soğuk, 2700K-3000K arası ise sıcak renk olarak kabul edilir.
Diğer bir deyişle sarı renk türevleri sıcak, gün ışığına yakın renk türevleri ise soğuk olarak değerlendirilir. Renk sıcaklığı seçerken ampulden yayılan ışığın cisimlerin gerçek rengini ne kadar iyi gösterdiğine dikkat edilmelidir.
Renk oluşturma indeksi (CRI): Işığın renk özelliklerini belirlemek için renk sıcaklığının yanı sıra renk oluşturma indeksi de oldukça önemlidir. Renk oluşturma indeksi bir ampulün renk üretme yeteneğini ölçer ve CRI olarak bilinmektedir. Aydınlatma ürününün renk oluşturma indeksi ne kadar yüksek ise renk oluşturma yeteneği o kadar yüksektir.
Işık yayılımı: Kullanılan ampulden tam anlamıyla verim alabilmek için ampul içerisinde ışığın nasıl yayıldığı önemlidir. LED ampullerin ışık açıları uygulamalarına göre farklılık göstermektedir. 5-30 derece arası dar açı olarak, 30 derece üstü ise geniş olarak belirlenmiştir. Ampulün aydınlatması gereken açı arttıkça yüksek lümen değerli ampuller tercih edilmelidir.
Verimlilik: Ampulün watt başına toplam lümen değeri verimlilik olarak adlandırılmaktadır. Verimlilik, Lümen/Watt olarak hesaplanır. Akkor ve tasarruflu ampullerde ısı kaybı fazla olduğu için bu değer daha düşük çıkacaktır. Ancak LED ampuller verimlilik konusunda sıklıkla tercih edilmektedir.